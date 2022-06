Conoce al Vocho hecho en China diseñado solo para mujeres

El vocho es un clásico de las calles. Por años fue una de las elecciones favoritas de los mexicanos debido a su diseño compacto, bajo consumo de combustible y precio accesible, no por nada lo llamaron el “auto del pueblo”. Sin embargo, en 2003 Volkswagen dejó de fabricarlo. Aunque su diseño inspiró el New Beetle que, si bien también dejó de producirse en 2019 tiene una copia china que no ha dejado de causar polémica. La marca ORA está promocionando un diseño de color rosa con diversas características orientadas a las mujeres.

En caso de que no lo conozcas, el auto eléctrico Ora Punk Cat, de la compañía china Great Wall Motors, es una versión china del Volkswagen Sedán, pensado para despertar la nostalgia pero ofreciendo lo último en tecnología.

El modelo Ora Punk Cat cuenta con 4 puertas, en lugar de las dos puertas que mostraba el vocho original; tiene un motor eléctrico; su carrocería está pintada en 2 colores; y presentan los clásicos elementos cromados en los faros, las defensas y los rines.





Imagen: ORA

En el interior podemos encontrar algunas similitudes con el modelo clásico. Por ejemplo, tiene un volante fino con la medialuna y el claxon. Pero más allá de eso, el Ora Punk Cat tiene lo último en tecnología a bordo como una pantalla táctil que funciona como sistema multimedia y salidas de aire redondas.

El vocho chino para mujeres

La compañía china está enfrentando problemas para vender sus modelos fuera del país asiático pero, aun así quiere conquistar con sus autos a mercados muy específicos y, como muestra de ello, ha dado a conocer una versión hecha para mujeres.

El modelo ORA Ballet Cat es una versión un poco más pequeña, también tiene un motor eléctrico, ubicado en la parte delantera y no atrás como el vocho original.

En China está disponible con 2 versiones de batería, una de 49.93 kWh que, aseguran, ofrece 401 kilómetros de autonomía y otra de 60.5 kWh para llegar a los 500 kilómetros. Ofrece 171 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 155 kilómetros por hora.

Es de color rosa pastel, tanto en la carrocería como en sus interiores. Su precio oscila entre 193 mil 300 yuanes y 223 mil, es decir entre 567 mil 948 pesos y 655 mil 212 pesos, aproximadamente.



Imagen: ORA

El equipamiento que lo hace un auto para mujeres según ORA

De acuerdo con información del portal CarNewsChina, el Ballet Cat se diferencia del modelo Punk porque incluye un espejo iluminado con luces LED oculto en la visera, un compartimiento de maquillaje debajo del cargador inalámbrico y hasta un cámara para selfies con la capacidad de cargar contenido directamente a las redes sociales.



Imagen: ORA

Alrededor de la plataforma de carga inalámbrica tiene un espacio llamado “Lago de los Cisnes”, hecho de un material cristalino que se ilumina.



Imagen: ORA

El Ballet Cat tiene además 2 pantallas ovaladas, una para el panel de instrumentos y la central para el infoentretenimiento que también puede mostrar lo que sucede en el asiento trasero en caso de que se viaje con niños.



Imagen: ORA

Quizá las características anteriores no te hagan creer que se trata de un modelo pensado para el género femenino , lo que, por cierto, ya se está criticando mucho, para dejarlo aún más claro la compañía asegura que diseñó el volante más pequeño para que el agarre sea mejor, esto considerando el ancho de los hombros y el tamaño de las palmas de las manos de las mujeres.



Imagen: ORA

Pero lo más llamativo son sus modos de conducción. El modo de “Lady” incluye control de crucero automático para mantener una distancia adicional con el auto de adelante. También función de estacionamiento y marcha atrás controlados por voz: Y un sistema de advertencia para la conducción distraída.

En caso de que el clima no sea favorable, el modo “Viento y olas” cierra automáticamente las ventanas, ajusta el aire acondicionado, las luces y los limpiaparabrisas, y pone aún más distancia entre los autos de adelante.

Finalmente está el modo Warm Man “Hombre cálido" que, sorprendentemente, está destinado a aliviar las molestias menstruales por lo que enciende la calefacción con la intención de que las mujeres se sientan más cómodas.

Por muchas de estas características la marca está siendo acusada de sexista, al final será el público y las ventas las que demuestren si fue una buena idea o un verdadero fracaso.

