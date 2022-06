Conductor arranca su auto con la araña puesta y se vuelve viral

El reglamento de tránsito establece qué tipo de sanciones se aplican según la infracción. Una multa con posibilidad de descuento, llevar el auto al corralón o colocar un inmovilizador, mejor conocido como araña. En este último caso se tiene que pagar la penalización y esperar a que un oficial retire el dispositivo pero ¿y si no te das cuenta de que tu carro la tiene puesta y arrancas? Eso es lo que le pasó a un conductor que se ha hecho viral.

En TikTok podemos encontrar toda clase de videos, retos, chistes, debates y también los que capturan hechos curiosos. Es el caso de un par de clips grabados en la Ciudad de México en donde se puede ver a un hombre, en aparente estado de ebriedad, mover su auto unos metros a pesar de tener un inmovilizador puesto.

Video viral de auto que avanza con la araña

A través de la cuenta de TikTok @soy_toykid se hizo viral un video en donde se puede ver un Mercedes negro recorrer algunos metros con la araña puesta.

En el clip se ve como el auto está cruzando una avenida de la Ciudad de México con dificultad pues la llanta delantera del lado del conductor tiene puesto un inmovilizador.

Como era de esperarse, el conductor no puede mantener la dirección del auto, y decide detenerse para averiguar qué es lo que está pasando. Tras orillarse, abre la puerta y primero revisa la llanta trasera. Posteriormente voltea la mirada a la parte delantera del coche. Es entonces cuando nota que tiene colocada una araña y su reacción es recostarse en el asiento.

Su respuesta ante la situación, y el que no se haya percatado del inmovilizador, hacen creer que el hombre iba en estado de ebriedad.

El clip ya cuenta con más de 78 mil vistas y decenas de comentarios, la mayoría haciendo énfasis en que el conductor iba borracho, otros hicieron notar que podía causar daños a su auto mucho mayores al pago de la multa.

¿Qué pasó con el conductor que avanzó con la araña?

La cuenta de TikTok compartió un segundo video en donde se lee: “El borracho: mejor le subo a la música al fin ya me cargó el payaso”.

En ese clip se puede ver que al lugar llegaron oficiales de tránsito, seguro para levantar la infracción correspondiente y, probablemente, llevar el auto al depósito pues claramente el conductor no estaba en condiciones de manejar. Aunque de eso ya no estamos seguros pues no hay una tercera parte.

¿Por qué le pueden poner la araña a mi auto?

Según el Reglamento de Tránsito de la CDMX algunas de las razones por las que pueden colocar un inmovilizador a tu auto son:

1. Se estacione sobre vías peatonales, especialmente banquetas y cruces peatonales, así como vías ciclistas exclusivas. (Multa: de 962.2 a 1,924.4 pesos mexicanos).



2. Se estacione en el costado izquierdo de la vía cuando existan camellones centrales, laterales o islas, así como en las glorietas. (Multa: de 962.2 a 1,924.4 pesos mexicanos).



3. Se estacione en donde exista señalamiento restrictivo. (Multa: de 962.2 a 1,924.4 pesos mexicanos).



4. Se estacione en áreas de circulación, accesos y salidas de estaciones y terminales del transporte público colectivo, sitios de taxi, así como en zonas de ascenso y descenso de pasaje de transporte público. (Multa: de 1,924.4 a 2,886.6 pesos mexicanos).



5. Se estacione en espacios para servicios especiales autorizados por la Secretaría. (Multa: de 1,443 a 1,924 pesos mexicanos).



6. Se estacione en espacios de servicios especiales destinados al ascenso y descenso de pasajeros cuando la permanencia del vehículo supere el tiempo indicado en la señalización vial. (Multa: de 481.1 a 962.2 pesos mexicanos).

7. Se estacione en batería, con excepción de bicicletas y motocicletas o que un señalamiento así lo permita. (Multa: de 962.2 a 1,924.4 pesos mexicanos).



8. Se estacione en un tramo menor a los metros que cada entrada, cruce o vía señale. (Multa: de 962.2 a 1,924.4 pesos mexicanos).



9. Se estacione en los cajones exclusivos debidamente autorizados y que cuenten con marcas de color azul que así lo indique. (Multa: de 1,443 a 1,924 pesos mexicanos).



Cabe señalar que los agentes de tránsito están autorizados a colocar la araña al vehículo incluso sin importar que el conductor u otro pasajero se encuentren dentro de él.

También hay que decir que si el inmovilizador fue colocado y hay disponibilidad de grúa dentro de los primeros 15 minutos posteriores a la hora de la infracción, el vehículo se remitirá al corralón.

Finalmente te recordamos que no debes intentar quitarla o avanzar con ella pues solo empeorarás la situación.

