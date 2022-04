¿Cómo saber si una refacción es original?

Ser propietario de un automóvil implica estar consciente que existe una responsabilidad para el mantenimiento del vehículo pues, en cualquier momento, las fallas y descomposturas se hacen presentes. Es bien sabido que el gasto que conlleva reparar un auto puede variar, dependiendo del problema que presente. Pero una constante para todos es la compra de alguna refacción. Sin embargo, ¿cómo saber que se trata de una pieza original o falsa?



Para nadie es un secreto que en los mercados de piezas automotrices de México y el mundo existe la venta de refacciones que no son originales. Algunas de ellas se denominan como genéricas, mientras que otras se clasifican popularmente como “piratas”.

Al respecto, representantes de la Industria Nacional de Autopartes (INA) aseguran que no existen cifras oficiales del porcentaje de refacciones pirata que entran al país, o de cuántas se comercializan en él. Pero de lo que sí están convencidos es que van en aumento, siendo los filtros, frenos de tambor, baterías, pastillas de frenos, balatas y partes electromecánicas las autopartes que más falsifican.

¿Cómo diferenciar una refacción de auto original de una falsa?

Para comenzar, vale la pena explicar cuáles son los tres tipos de refacciones que existen.

Distintas refaccionarias como Alemar Refaccionarias y talleres de auto como Doctor Auto, a través de sus páginas web, clasifican a las refacciones de la siguiente manera:



1. Las refacciones originales son las que vienen de fábrica y que están respaldadas completamente por la marca de tu auto.



2. Las refacciones de Fabricación de Equipos Originales, OEM por sus siglas en inglés, son exactamente iguales a las originales, éstas son respaldadas por un fabricante y avaladas por la marca de tu auto.



3. Las refacciones genéricas, son copias de las originales fabricadas por otra empresa y que no cuentan con la aprobación del fabricante del vehículo.



Una vez conociendo esta clasificación, existen ciertas particularidades en las autopartes que te pueden revelar si es una pieza original o simplemente no es auténtica.



Empaque. Lo primero que te puede revelar la originalidad de la refacción es el empaque. Este debe estar completamente sellado, además de que la descripción debe coincidir con la pieza que se está adquiriendo, de lo contrario, podría ser que se esté comprando una pieza pirata.



Número de serie u holograma de autenticidad. Como toda refacción original, esta debe tener un número de serie grabado, lo que te ayudará a identificar la pieza. En ocasiones, en vez del número, suelen portar el holograma de autenticidad. Si tu refacción no tiene ninguna de estas dos características distintivas, podría tratarse de una pieza falsa.



Instrucciones. Ya sea que lleves tu auto a un taller donde coloquen la pieza o hagas el cambio tú mismo, el instructivo es otro de los detalles que debes de tomar en cuenta, pues toda refacción original tendría que contener uno.



Imagen: Pixabay.



Garantía. Las refacciones originales tienen una garantía en caso de cualquier falla antes de determinado tiempo. Mientras que las refacciones que no son auténticas generalmente no cuentan con ninguna protección.



Disponibilidad en el mercado. Tanto las empresas fabricantes de refacciones originales como las distintas marcas de autos en el mercado aseguran que siempre encontrarás las autopartes suficientes que requieras, pues su disponibilidad es amplia y basta.



Precio. Otra de las diferencias es el precio pues, por lo regular, una refacción pirata es mucho más económica que la original, razón por la cual en muchas ocasiones el comprador opta por la pieza más barata aunque ésta no sea auténtica. Si estás pensando en ese caso, ten mucho cuidado, podrías poner en riesgo no solo tu bolsillo provocando una falla mayor, sino tu seguridad.



Por todo lo anterior, además de asegurar el mejor rendimiento para tu vehículo, así como la seguridad de que la pieza encajará a la perfección en el auto y su vida útil será mayor, por el tipo de material del que está hecha, las refaccionarias, los talleres mecánicos, además de la Industria Nacional de Autopartes, recomiendan el uso de refacciones originales pues el uso de piezas genéricas o piratas pueden, incluso, poner en riesgo la garantía del auto.

