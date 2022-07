Cómo saber si un auto fue chocado o estuvo en un accidente

En el mercado existen decenas de modelos de autos disponibles diseñados para cumplir con diversas necesidades. Pero no siempre se tiene la posibilidad de comprar un vehículo nuevo, o simplemente no se quiere, y se opta por uno usado. Esta puede ser una gran decisión si se pone atención a todos los detalles para describir, por ejemplo, si se trata de un carro que ha sido chocado.

Hay que señalar que existe un mercado de los llamados autos recuperados. Modelos que estuvieron involucrados en algún accidente y que fueron considerados como pérdida total por una aseguradora, pero que después se intervienen para repararlos.

Esta no es una práctica ilegal pero el dueño si está obligado a explicar la situación. Para que no caigas en un engaño te damos los siguientes consejos.

6 señales de que un auto fue chocado y reparado

Si estás buscando comprar un auto usado y encuentras uno a un gran precio, no te precipites, investiga bien todo sobre el modelo para garantizar desde que todos sus papeles están en regla hasta que no se trata de un vehículo que estuvo involucrado en un accidente y después reacondicionado

De acuerdo con el blog de Autofact, estos son los 6 puntos más importantes a revisar de un auto usado:

Airbags activadas. Esta es una de las señales más claras de que el vehículo estuvo involucrado en algún accidente. Considera que estas no se deben reparar por lo que si compras ese auto tendrás un elemento menos de seguridad.



Imagen: Pixabay

Para comprobar si las bolsas de aire están funcionando correctamente basta con encender el auto y revisar en el tablero que se ilumina el indicador correspondiente.

Detalles en la pintura. Pon atención y revisa que la pintura sea homogénea y que todas las partes tengan el mismo tono.

Puede que el auto haya tenido un accidente menor pero, aún así, un tono diferente es indicador de que se reparó o reemplazó alguna pieza.

Oxidación. El exterior del vehículo no debe mostrar oxidación. Hay diversas razones por las que podría presentar este desgaste, una de ellas, por haber estado en una inundación.

Lo mejor es que pongas atención a cada detalle y revises las uniones o juntas entre puertas, cofre y cajuela para garantizar no solo que no están oxidadas sino que no están torcidas.

Cierre imperfecto de puertas. Si las puertas no quedan bien cerradas, es señal de algún golpe fuerte en la zona. Checa todas y mira el auto desde distintas perspectivas para detectar cualquier anomalía.



Imagen: Pixabay

Atento a las soldaduras. Un auto en buen estado no debería tener ninguna soldadura en ninguno de los elementos que forman la parte delantera y trasera, y todo debería encajar perfectamente.

Revisa la torre de los amortiguadores, la que debe tener una forma redonda y sin soldaduras.

Estado de las llantas. Si bien es común que en un auto reacondicionado se reemplacen las llantas, no está de más revisar que los neumáticos presenten el mismo desgaste y que todos sean del mismo tamaño.

Leer también:Día mundial del Vocho: 7 curiosidades que no sabías de este auto

¿Qué revisar del interior de un auto usado antes de comprarlo?

Además de los puntos anteriores, el interior de un auto también puede mostrar señales de que sufrió un accidente, en ese caso la recomendación es revisar:

Estado de la tapicería y el tablero. Siendo un auto usado el desgaste es normal, sin embargo Autofact recomienda buscar quemaduras, manchas y cortadas que pueden indicar un accidente previo.

Además revisa que el volante no tenga ningún tipo de alteración, esto es muy importante para tu seguridad.

Funcionamiento de los sistemas eléctricos. Elementos como el aire acondicionado, el sistema de audio y la alarma deben funcionar bien. Si el carro ha sufrido un choque, estos pueden presentar errores o simplemente no funcionar.

Puede que se trate de una reparación menor que no haya sido ocasionada por un choque pero, si hay más señales, tienes que sospechar.

Estado de las luces. Revisa que las luces, tanto delanteras como traseras, estén alineadas correctamente y funcionen bien.



Imagen: Unsplash

Presencia de fugas. No compres el auto si ves que escurre líquido verde pues normalmente es anticongelante, si es rojizo puede ser una falla en la transmisión o la dirección, si es el café oscuro o negro es aceite o líquido de frenos.

En cualquiera de los casos es una alarma que indica que algún componente no está funcionando correctamente, y una de las causas de esto puede ser un choque.

Estado del motor. Durante tu prueba de manejo debes estar atento a que no presente ruidos extraños. También, revisa que la tapa no tenga tonalidades distintas de pintura, pues esto también puede ser un indicador de una reparación tras un accidente.

Otro punto relevante durante la prueba es cerciorarte de que puedas hacer los cambios de velocidad fácilmente y que el volante responda bien y el auto mantenga la dirección.

Revisando todos estos puntos podrás estar más tranquilo y hacer una buena compra.

Leer también: Sube la verificación en el Edomex, estos son los costos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters