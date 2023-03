Cómo saber cuánto cuesta un auto por sus placas

Cuando se trata de comprar un auto usado hay que tomar algunas precauciones adicionales, en especial si el trato se llevará a cabo entre particulares. Y aunque no lo creas uno de los parámetros que podrá ayudarte a saber cuál es el precio adecuado de un coche se esconde en las placas.

Como sabes, las placas son un requisito indispensable para poder circular, pero más allá de ello, estas sirven como identificación de un vehículo y se relacionan con información que puede ayudarte a estimar su precio.

Elige bien y conoce por qué las placas de un auto son relevantes en la compra.

Las placas pueden decirte el valor estimado de un auto usado

Quizá alguna vez te ha pasado, vas circulando por alguna avenida de la ciudad y ves un auto con el símbolo de “se vende”, pero más allá del número de contacto, no hay más información sobre el modelo que llamó tu atención.

Es hora de sacar tu celular y tomar una fotografía en donde no solo se vea el número de teléfono del vendedor, sino las placas y vamos a explicarte las razones.



Imagen: Unsplash

Una vez que llegues a casa, o tengas oportunidad, ingresa a la página del Registro Público Vehicular (Repuve). En el portal deberás ingresar las placas del auto de tu interés y llenar el campo de verificación para comprobar que “no eres un robot”.

A continuación te aparecerá la información general del auto, como la marca, modelo, año, clase, país de origen y, algo muy importante, si tiene reporte de robo en México.

Pero no solo eso, podrás incluso saber cuál es la versión del modelo, que después podrás buscar en internet. Es decir, sin necesidad de verlo por dentro, podrás saber si se trata de un auto con comodidades como vidrios eléctricos, aire acondicionado, si tiene bolsas de aire, número de pasajeros que soporta y si tiene un motor manual o automático.

También podrás saber si fue fabricado en el país o si fue nacionalizado para poder circular.

A partir de todos esos datos podrás no solo descubrir si se trata de un modelo que cumple con los requisitos que estás buscando, sino que podrás buscar modelos similares a la venta para darte una idea de cuál es el precio y descubrir si está dentro de tu presupuesto.

No obstante, es importante señalar que esa información será solo un estimado, el precio de un vehículo depende de muchos más factores además de su modelo y año, por ejemplo su kilometraje, estado físico y mecánico, número de propietarios, entre otros factores.



Imagen: Unsplash

Leer también: Qué hacer si el valet parking chocó mi auto

Consejos para comprar un auto usado

Además del tip que ya te compartimos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ofrece una serie de consejos para realizar una buena compra cuando se trata de un auto usado:

- Toma en cuenta las múltiples opciones que hay en el mercado, no solo en lo que se refiere a marcas, sino en cuanto a las formas de pago, y analiza las ventajas y desventajas de cada una para poder elegir lo que más te conviene.

- Analiza tu presupuesto y asegúrate de qué podrás cumplir con todas tus responsabilidades financieras.

- Reflexiona sobre tu estilo de vida y determina el número de personas que usualmente vas a transportar; el espacio de carga que requieres; las medidas de seguridad con las que deberá contar; así como el rendimiento de combustible que debe tener.

- Consulta qué tanto se roban el vehículo que quieres pues, si se encuentra entre los más robados, deberás pagar una cantidad mayor por el seguro.

- Si vas comprar en un lote o en una agencia, la empresa debe tener los permisos de comercialización, además de medios de contacto como número telefónico y correo electrónico para poder plantear dudas y hacer aclaraciones.



Imagen: Unsplash

- Intenta averiguar la historia del vehículo, por ejemplo, si sufrió algún golpe mayor por algún accidente, para ello, además de la revisión por parte de un profesional, tú mismo pon atención a detalles como que no esté descuadrado, que no haya ondulaciones en la carrocería, que el color de la pintura sea uniforme, que no tenga señales de fugas de aceite o combustible, ni cables sueltos, que no huela a humedad. Y realiza una prueba de manejo.



- Revisa que elementos como número de identificación vehicular, marca, submarca, versión o tipo, modelo, año, color, número de kilómetros recorridos, número de constancia de inscripción al Registro Público Vehicular, número de placas de circulación, entre otros, sean los mismos en el auto y en los documentos.

- Si concretas la compra, el vendedor tiene la obligación de entregarte factura, recibo o comprobante en el que consten los datos específicos de la comercialización y que acredite la propiedad del vehículo usado.

- Haz una carta responsiva o de compra venta, en la que se especifique fecha de la transacción, los datos del vehículo, tu firma y la de la persona que te lo vendió, así como copia de sus identificaciones oficiales. Con esta carta, quedarás eximido de cualquier responsabilidad en caso de que el auto que adquiriste tenga algún reporte de robo.

Leer también: Volkswagen ID.2All, el auto eléctrico del pueblo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters