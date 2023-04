¿Cuántas veces has dejado tu auto en el estacionamiento y, cuando regresas por él, no te acuerdas de dónde está? O ¿qué pasaría si tuvieras que localizar tu carro si te lo roban? Pues aunque no lo creas, existen soluciones muy sencillas para resolver estas problemáticas, a tal grado que no necesitas de un costoso GPS.

Pixabay

Lo único que requieres es un teléfono móvil que no estés usando, que en lugar de tirar o dejar botado por algún lugar te dará una función que te va a beneficiar mucho, pues con él serás capaz de monitorear tu automóvil en tiempo real, así que pon mucha atención para no perder ningún detalle sobre cómo localizar tu carro por medio de tu celular.

¿Qué se necesita para localizar el auto por el celular?

Como mencionamos anteriormente, se necesita de un teléfono móvil, es importante que cuente con una tarjeta SIM activada, datos móviles y batería. Sin estos elementos será muy difícil que funcionen los siguientes pasos. Así que antes de empezar asegúrate de tener estos pequeños elementos, que son muy fáciles de conseguir.

Pixabay

Por otra parte, el celular extra se colocará dentro del vehículo. Sin embargo, es necesario esconderlo, ya que si alguien roba el carro, podría percatarse de la existencia del aparato y apagarlo para evitar ser rastreado. Con la finalidad de prevenir esa acción es importante ubicar un espacio adecuado, como la guantera, debajo del asiento, en algún compartimiento, la cajuela, entre otros.

¿Cómo localizar el auto por medio de tu celular?

Si bien actualmente existen muchas aplicaciones con esta finalidad, no todas son gratuitas. Pero hay una que se encuentra al alcance de todos por parte de la compañía Google.

Nos referimos a la aplicación “Encontrar mi dispositivo”, que puedes descargar en la tienda de aplicaciones y aquí te mostramos el paso a paso a seguir.

Primero entra a la Play Store. Busca la aplicación “Encontrar mi dispositivo de Google” y descárgala Activa el GPS y la conexión de datos. Para hacer este paso se necesita acceder a los ajustes del teléfono móvil, buscar la opción “Ubicación” y activarla, de igual forma que el acceso a internet. Coloca el celular en el auto, después de haber realizado los pasos anteriores.

Ahora vamos a descargar la aplicación en el celular que actualmente usamos y llevamos a todas partes. Una vez hecho eso selecciona la opción abrir. A partir de este punto deberás ingresar tu correo de Gmail, es necesario que ambos teléfonos se registren con el mismo correo.

Podrás observar que se abre una nueva ventana donde aparecerá el dispositivo viejo que ya tienes registrado en la aplicación, entonces solo necesitas dar un toque para ver la localización instantánea de este y la de tu coche. Así que ya no tienes excusas para no proteger tu carro, con este GPS gratuito.

Por supuesto considera que no se trata de una herramienta infalible, si el celular pierde conectividad no te mostrará una localización precisa, así que siempre es mejor tener los cuidados necesarios con nuestro auto.

