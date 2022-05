Choca su Ford GT de 14 millones por no saber manejar manual

Imagina ser el dueño o dueña de la versión más exclusiva de un superdeportivo legendario y viajar por las calles con autoridad, sabiendo que tienes el control de un coupé de 8 cilindros y que fácilmente podría ir de 0 a 100 kilómetros en menos de cuatro segundos, ¿increíble no? Pues parece que alguien cumplió ese sueño, pero no tuvo lo necesario para conducir un Ford GT Heritage Edition del 2006.



Robert J. Guarini, de 50 años, es uno de los pocos afortunados en tener la versión especial en color naranja con azul del mítico auto de Ford, y contrario a lo que muchos harían, lo chocó con una palmera. Autopistas te cuenta todos los detalles de este lamentable accidente.





(Foto: Facebook/John Peddie)



Chocó su Ford GT Heritage Edition contra una palmera

El hecho ocurrió en Estados Unidos, específicamente en Boca Ratón, Florida (un Estado conocido en internet por sus noticias difíciles de creer) y sucedió de esta manera: El ya mencionado propietario del Ford GT 2006 Heritage Edition, consiguió este vehículo en Barrett-Jackson, una conocida empresa de subastas de lujo a inicios de abril al increíble precio de 704 mil dólares, algo así como 14.3 millones de pesos mexicanos.



El viernes 29 de abril, el señor Guarini decidió pasear con su flamante auto por las calles de Florida, pero se le olvidó una cosa: aprender a manejar en transmisión manual y chocó de manera frontal contra una palmera.



Reportes de la policía local afirman que Guarini les llamó después del choque para reportar el accidente, y les dijo que chocó con una palmera ya que perdió el control por “no estar familiarizado con la palanca de cambios”.



Afortunadamente, este accidente causado por falta de experiencia no tuvo daños humanos (ni siquiera la palmera se lastimó), tan sólo terminó con la parte frontal del auto destrozada.



Días después del choque, el portal especializado en autos “Road & Track” pudo contactarse con Robert, quien intentó quitarse la imagen de inexperto, afirmando que el reporte de la policía estaba mal, ya que si bien el auto es costoso, sus llantas estaban en mal estado, el pavimento estaba mojado y el accidente ocurrió mientras subía de velocidad, no mientras bajaba.

Además de lo anterior y, para rematar, el auto todavía no estaba registrado ni asegurado, así que los arreglos correrán al 100% a cargo de Robert.



Si un muscle car se ve impactante estacionado, verlo destrozado por un accidente rompe el corazón. Las únicas fotos del suceso de Florida las registró el usuario John Peddie en Facebook, donde se puede apreciar el llamativo color del superdeportivo, junto con sus bolsas de aire infladas y el tercio frontal cual chatarra.



(Foto: Facebook/John Peddie)



Un auto de culto destrozado: Conoce el Ford GT 2006 Heritage Edition

Si hablamos de automóviles que marcaron una época, el GT entra en esa conversación: Inspirado en el GT40 de los años 70, la primera generación del Ford GT es de las más recordadas en lo que va del siglo.



El Ford GT del 2006 de por sí es un auto costoso y su producción fue bastante limitada (se fabricaron alrededor de cuatro mil), pero el asunto se pone más exclusivo con la versión Heritage Edition: Tan sólo se hicieron 343 en todo el mundo en color azul con naranja, llega a los 360 kilómetros por hora y tiene un motor v8 de 5.4 litros acoplados a una transmisión manual de 6 velocidades.



El sitio especialista en vehículos Topspeed cuenta que el proceso para crear este auto incluyó aportes de Carroll Shelby, uno de los diseñadores principales del GT40 en los 70.

