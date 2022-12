Chevrolet presenta al nuevo Aveo Hatchback 2024

Después de varios meses donde especulábamos sobre el futuro modelo de Chevrolet, finalmente la marca comparte alguna información clave de este nuevo modelo que competirá en el segmento de los subcompactos y se trata del Aveo 2024.

Hace no mucho pensábamos que podría tratarse de un nuevo Chevrolet Spark o la nueva generación del Aveo, que de acuerdo a ellos, “destaca por diseño, comodidad y seguridad”. Los primeros puntos no podemos asegurarlos puesto que no conocemos el auto como tal, pero apuestan por un alto nivel de protección.

Entre los elementos estéticos notables del nuevo Aveo 2024 Hatchback se encuentran rines bitono, líneas afiladas y faros de halógeno con proyector que combina luces de día en LED. Por su parte, el interior presume gran amplitud tanto para pasajeros como para la cajuela.

Aunque no conocemos especificaciones sobre el nuevo Aveo 2024, muestra una evolución en temas de seguridad pues todas las versiones contarán con frenos de disco en las cuatro ruedas, seis bolsas de aire, recordatorio de cinturón en todos los asientos y sensores de reversa.

El nuevo Chevrolet Aveo 2024 estará disponible durante el primer semestre de 2023 y será más adelante cuando la firma comparta todas las especificaciones, detalles de equipamiento y precios por versión.