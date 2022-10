Cada cuánto tiempo cambiar el filtro del aire acondicionado

Aceite, bujías, llantas y filtro de motor son los elementos que más frecuentemente cambiamos para que nuestro auto funcione correctamente. A pesar de ello, existe una pieza fundamental para mantener la comodidad en largos viajes pero que suele pasar desapercibida.

Se trata del filtro de polen, de cabina o del aire acondicionado. Todos estos nombres son adecuados y se refieren a lo mismo. Tal como su nombre lo indica, se trata de una pieza que filtra las partículas de polvo, hojas, polen e insectos que pudieran entrar a la cabina desde el exterior.

Están elaborados en materiales que atrapan también la humedad en temporada de lluvias, logrando que los cristales no se empañen. Sin embargo, si el flujo de aire no es el mismo, se percibe polvo al encender el sistema, huele raro o no enfría como debe, es probable que necesite cambiarse.

Normalmente, el filtro de cabina se tiene que sustituir cada 15 mil kilómetros o cada año, lo que suceda primero. Pero si circulas por caminos muy polvosos, es recomendable hacerlo cada seis meses.

Para esto, cuando llevas tu auto al servicio de mantenimiento, deben de realizar el cambio de filtro de cabina pero si prefieres hacerlo tú, es muy sencillo. Generalmente se encuentra detrás o debajo de la guantera y basta con quitar esta pieza. No requieres de herramientas, solamente es retirar los soportes correspondientes y una tapa para tener acceso al filtro.

Es importante poner atención a las flechas que apuntan hacia dónde fluye el aire para no generar una obstrucción. En cuanto a la compra del filtro, puedes pedirlo en el departamento de refacciones de tu marca o bien, en refaccionarias se pueden encontrar para la gran mayoría de autos.