Baleno, Ibiza y Rio: cuál te ofrece más por tu dinero

El segmento de los hatchbacks subcompactos tiene muchas opciones, y todas buscan atraer a un cliente joven, que busca diseño, conectividad y eficiencia. No olvidemos que la seguridad también es algo importante y, con la reciente incorporación del Suzuki Baleno 2023, lo comparamos con KIA Río y SEAT Ibiza.

Para comprender mejor las diferencias, en los apartados en los que no se especifique la versión, quiere decir que es equipo de serie.

Suzuki Baleno

Estéticamente se ve más moderno, con faros y calaveras que ahora van a lo ancho junto con nuevos diseños de rines de 16 pulgadas. Se fabrica en India y la marca lo posiciona como un complemento al Swift para quien busca más espacio interior, incluyendo la cajuela.

-Motor 1.5 litros con 103 hp y 102 lb-pie.

-Transmisión automática de cuatro velocidades.

-Control crucero.

-Consumo combinado oficial de 20.5 km/l.

-Faros LED automáticos en versión GLX.

-Pantalla de 7 o 9 pulgadas según versión con conectividad inalámbrica para celulares.

-Cluster a color en versión GLX.

-Cámara de reversa y sensores de estacionamiento en versión GLS.

-Cámaras 360 grados y sensores de reversa en versión GLX.

-Head-Up Display en versión GLX: refleja información del auto a una altura más cercana a la vista del conductor.

-Aire acondicionado automático.

-Seis bolsas de aire en versión GLX.

-Frenos ABS, asistente de frenado, distribución electrónica de frenado y control de estabilidad.

-Llave inteligente en versión GLX.

-Cajuela de 355 litros (tres maletas “carry on” y una de gimnasio).

-Salidas de aire acondicionado y puertos de carga USB en el asiento trasero.

-Disponible a partir del 13 de octubre.

-GLS: $329,990

-GLX: $369,990

KIA Rio Hatchback

Este auto muestra un aspecto más deportivo gracias al rediseño que le dieron hace algún tiempo. Ofrece un abanico de versiones más amplio, la posibilidad de transmisión manual y equipo de tecnología similar a Baleno, pensando en que también es un auto juvenil.

-Motor 1.6 litros con 121 hp y 111 lb-pie.

-Transmisión manual o automática de seis velocidades.

-Control crucero a partir de versión EX.

-Consumo combinado oficial de 18.2 km/l (manual) y 17.8 km/l (automático).

-Faros de halógeno de proyección a partir de versión EX.

-Pantalla de 8 pulgadas con conectividad inalámbrica para celulares.

-Cluster de 4.2 pulgadas a color a partir de versión EX.

-Cámara de reversa.

-Sensores de reversa a partir de versión EX

-Llave inteligente a partir de versión EX.

-Quemacocos en versión EX manual, EX Pack y S Pack.

-Luces traseras LED desde versión EX Pack.

-Vestiduras en piel sintética desde versión EX Pack.

-Aire acondicionado automático a partir de versión EX Pack.

-Seis bolsas de aire.

-Frenos ABS, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, frenos de disco en las cuatro ruedas.

-Cajuela de 493 litros (cuatro maletas “carry on” y dos backpacks).

-Puerto de carga USB en el asiento trasero desde versión EX.

-LX manual/automático: $310,900/$325,900

-EX manual/automático: $349,900 (ambas transmisiones)

-EX Pack automático: $377,900

-S Pack manual: $395,900

SEAT Ibiza

El auto español que, desde hace varios años, resulta uno de los favoritos por los jóvenes gracias a su diseño y tecnología. Además, recientemente tuvo una actualización con mejoras en materiales pero también en conectividad, por lo que es una opción interesante a considerar.

-Motor 1.6 litros con 110 hp y 112 lb-pie.

-Transmisión manual de 5 velocidades o automática de 6 velocidades.

-Control crucero.

-Consumo combinado oficial de 18.9 km/l (manual) y 16.9 km/l (automático).

-Faros LED.

-Pantalla de 8.25 pulgadas y de 9.2 pulgadas (opcional en versión Xcellence y de serie en versión FR).

-Conectividad inalámbrica para celulares desde versión Style.

-Entradas USB C.

-Cargador inalámbrico desde versión Xcellence.

-Sensores de reversa en versión Xcellence.

-Sensores de proximidad delanteros y traseros en versión FR.

-Limpiadores automáticos desde versión Style.

-Luces de encendido automático desde versión Style.

-Techo panorámico desde versión Style.

-Llave inteligente desde versión Xcellence.

-Tablero de plástico suave.

-Iluminación ambiental desde versión Xcellence.

-Seis bolsas de aire.

-Frenos ABS, control de estabilidad, frenos de disco en las cuatro ruedas, indicador de presión de neumáticos, monitoreo de cansancio del conductor desde versión Style.

-Cajuela de 355 litros (tres maletas “carry on” y dos de gimnasio).

-Reference manual/automático: $313,900/$334,900

-Style manual/automático: $351,900/$372,900

-Xcellence manual/automático: $368,900/$389,900

-FR manual: $401,900

Tomando en cuenta un balance entre seguridad, tecnología y mecánica, el veredicto final se inclina por KIA Rio en versión EX. Esto porque es posible adquirirlo en cualquier transmisión además de contar con buen nivel de seguridad y conectividad sin disparar tanto el precio.

Esto no quiere decir que el Baleno e Ibiza son opciones poco recomendables, para nada, pero la cuestión que más castiga al primero es la transmisión automática de cuatro cambios que, para los estándares actuales, se queda atrás. Además, la versión base tiene solamente dos bolsas de aire. En el caso del segundo, implica un gasto mayor, aunque el nivel tecnológico y la percepción de calidad es superior.