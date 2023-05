Desde sus orígenes, la firma alemana se ha relacionado con exitosos empresarios, amantes de los autos deportivos y un alto estatus que sigue vigente.

Desde James Dean y el famoso “Little Bastard” (Porsche 356) hasta Ellen Degeneres con un 911 Turbo 993 e, incluso, Sally , de Cars, los alemanes han estado presentes demostrando que son, y seguirán siendo, la marca que muchos quisieran tener en su garaje.

En ese sentido, y para vivir lo que se siente tener un Porsche a tu merced, la firma organizó una experiencia en Orlando, Florida. Estas actividades suenan al paraíso para todo amante de los coches, pero no había que perder el enfoque y dejarnos deslumbrar por el plan.

Estamos en el lugar para poner a prueba modelos como Cayenne E Hybrid o Macan T. Sin embargo, los verdaderos protagonistas son las variantes GTS de Macan y 911 Carrera 4.

Orlando fue la sede para disfrutar por 500 km la gama de Porsche.

Recién añadidos a la gama de ambos modelos, estos prometen ser este “balance perfecto” entre las versiones dedicadas a los circuitos y aquellos pensados para las calles. Es bien conocido que, con Porsche, es difícil que las cosas salgan mal, pero añadir algo nuevo aumenta las probabilidades de descuidar otros frentes.

“El que mucho abarca, poco aprieta” podrían decir por ahí. 500 kilómetros por recorrer, tres días y un puñado de Porsches. La aventura es larga y apenas empieza.

Emocionante desde el principio

Aterrizamos en Orlando, Florida y, al salir del aeropuerto, nos está esperando un Porsche Panamera Turbo S E Hybrid. Puede no parecerlo, pero es uno de los coches más poderosos de Porsche, con poco más de 700 caballos de fuerza. Esta es solo la antesala de lo que estamos por manejar, pero qué mejor recolección del aeropuerto que a bordo de un vehículo de estas características.

Luego de un camino de 30 minutos, llegamos a Lake Nona. Este lugar se caracteriza por ser una ciudad 100 por ciento inteligente y conectada entre sí. El sitio cuenta con semáforos que se coordinan con vehículos autónomos para optimizar el tráfico, restaurantes con servicios automatizados y más.

Según las palabras de Elizabeth Solís, directora de comunicaciones de Porsche Latinoamérica, escogieron Lake Nona como sede del evento porque representa la visión de la marca hacia un futuro tecnológico.

Luego de un brief en donde explicaron la logística de los grupos de manejo, arrancamos. ¡Qué suerte! Nos toca empezar con el 911 Carrera 4 GTS Cabriolet en un tramo de manejo de poco más de una hora.

No puede ponerse mejor. Tenemos la oportunidad de mirar esos tonos naranjas tan característicos del atardecer de Florida a bordo de un 911 descapotable. El viento nos pega en el rostro y, detrás de nosotros, escuchamos el rugir metálico del motor boxster de seis cilindros combinarse con “Spirit in the Sky” en la radio. Momentos como estos son los que te hacen crear un vínculo con el coche y pasa a ser más que solo un pedazo de metal con ruedas.

Para nosotros, fue un generador de experiencias que, difícilmente, olvidaremos. Hay que recordar que esta es la versión GTS del 911, lo que significa que tenemos a nuestra disposición poco más de 473 caballos de fuerza, cortesía del motor de 3.0 litros con doble turbocargador.

Como era de esperarse de todo Porsche 911, es difícil encontrarle un “pero” a este coche. Sabemos que la perfección no existe, pero la variante GTS puede estar muy cerca de este concepto. Acelera con contundencia, cambia de dirección de forma tan ágil que parecerían órdenes telepáticas, y la experiencia de manejo es simplemente adictiva.

Una pausa a la emoción

La mañana siguiente, los organizadores de la experiencia comentan que iremos a St. Augustine. Este pueblo a un par de horas de Orlando es la ciudad más antigua de Estados Unidos.

Para viajar de Lake Nona a St. Augustine tendríamos a nuestra merced un Cayenne E Hybrid Coupe. De todas las opciones disponibles, es la de menos potencia.

Cayenne es un producto en el que Porsche deja en claro que se puede tener un balance entre la comodidad y la deportividad. Bajo el cofre está el bloque V6 de 3.0 litros de Grupo Volkswagen con 335 hp. En este caso, se empareja con un motor eléctrico.

“Los reto a que salgan de Lake Nona sin prender el motor de gasolina,” nos comenta por la radio Axel Mas, piloto de Porsche encargado de la ruta. Basta con poner el selector del modo de manejo en EV para que Cayenne inmediatamente apague el motor y podamos movernos con electricidad pura.

Contrario a lo que se podría pensar, no es lento el andar de esta SUV en dicho modo de manejo. El pedal se configura de tal manera que genera una resistencia “virtual” que nos indica el límite a exigirle sin que tenga que prender el motor de combustión.

La velocidad máxima en este modo es de 120 km/h. Guardamos un poco de energía para hacer una aceleración con “Launch control”. El torque es instantáneo, y esto se ve reflejado en el cronómetro que para el 0 a 100 km/h automáticamente en 4.7 segundos.

Hay que aceptarlo: de todos los vehículos que pudimos manejar en el Porsche Experience de South Florida, Cayenne E Hybrid fue el menos emocionante, pero el más cómodo para un trayecto tan largo.

La definición de SUV

Luego de pasar la noche en St. Augustine, toca regresar a Lake Nona para una última comida y, después, abordar el avión de regreso a México. Para completar los 200 kilómetros de regreso, el vehículo que nos toca manejar es Macan GTS. Esta versión es la más radical de la pequeña camioneta alemana. 440 caballos de fuerza cortesía del motor de seis cilindros turbocargado con 2.9 litros de desplazamiento. A percepción propia, y a pesar de haber tenido la oportunidad de manejar un 911, este es el mejor producto de Porsche.

Lo tienes todo, literalmente: poder, versatilidad, espacio, estilo, diseño, tecnología, comodidad, sensaciones de manejo muy por arriba del promedio. El precio en México de este producto es de 1.8 millones de pesos. Los vale.

Puedes ir en la mañana a dejar a los hijos a la escuela, darte una vuelta por el autódromo más cercano a tu localidad, dejar en ridículo a varios coches 100 por ciento deportivos y volver a tiempo para pasar al supermercado. Todo esto, sin tener que cambiar de coche.

La polivalencia del Macan GTS es sobresaliente. S de Sport, U de Utility y V de Vehicle, este producto cumple con creces estos tres parámetros.

Una experiencia única

Porsche conoce el mercado, y sabe lo que viene a futuro: la electrificación. Ya se encuentran trabajando en eso, pero se les nota a leguas que es una marca que quiere mantener viva la esencia de manejar.

Por ahora, el presente de la marca no podría ser mejor. En el lugar no estuvieron presentes, pero que no se nos olviden el pequeño 718, una bestia para el track-day, o el Taycan, su propuesta eléctrica. Hoy en día, solamente Porsche puede presumir de estar a milímetros de la perfección, pero veremos cómo trasladan esto a una nueva era en la que la deportividad deberá de estar libre de emisiones contaminantes.