Star Wars: Episodio IX ya se encuentra en el cine, y como homenaje hemos preparado los 5 mejores coches inspirados en la mítica saga creada por George Lucas en la década de 1970 que, al día de hoy, sigue representando a una buen cantidad de personas.

No solamente es una de las franquicias cinematográficas más exitosas, sino que también ha incursionado en las series televisivas con programas como The Mandalorian (la número 1 en el mundo en este momento), The Clone Wars y Rebels.

Algunas de estas creaciones se pueden manejar día a día, otras solamente son un experimento de diseño con referencias a Star Wars, pero no podemos dejarlos fuera gracias al gran trabajo de diseño que se ha hecho con estos autos.

5. Hot Wheels Darth Vader

Tomando como base la plataforma de un Corvette C5, un motor v8 de 6.2 litros y 526 caballos de fuerza, Hot Wheels presentó este concepto en la Comic-Con de Chicago en el 2014. ¿Darth Vader se sentiría orgulloso de esto? Tomando en cuenta la transmisión manual de 6 velocidades, tracción trasera y diseño más que agresivo, creemos que sí.

4. Toyota Celica 1977 “Mysterymobile”

En 1977, Toyota y 20th Century Fox unieron fuerzas para diseñar un Celica con total inspiración en Star Wars. A este coche se le pintó a mano el poster original de la película en el cofre.

Actualmente es uno de los elementos más codiciados por los coleccionistas, pero su paradero es un misterio y de ahí ha surgido el apodo de “Mysterymobile”. La última vez que se le vio fue en el 2011, pero no se sabe nada más de este coche especial para los fanáticos.

3. Nissan Rogue X-Wing

Otro de los autos dedicados a Star Wars lo encontramos en esta Nissan Rogue (X-Trail) X-Wing Fighter. Dadas obvias razones, este coche no se puede circular de manera legal en la via pública, pero toma como base una de las SUVs más vendidas en México.

Estéticamente se le añadieron las alas características de los X-Wing Fighters, además de unos rines especiales, neumáticos más anchos y un espacio para colocar a BB-8 en la parte trasera.

2. Dodge Charger Stormtrooper Edition

En colaboración con Uber y Hot Wheels, Dodge lanzó hace unos años un evento especial en el que los fanáticos de la marca podían ser llevados a su destino con estilo gracias a este Charger acondicionado al mero estilo de los Stormtroopers.

Las líneas agresivas del Charger, así como su color blanco y contrastes negros lo hicieron en auto perfecto para simular ser un soldado del imperio. Los cristales fueron entintados para haceros parecer el visor del Stormtrooper.

1. Red Bull Racing RB1

Durante el Gran Premio de Mónaco del 2005, Red Bull promocionó la película “The Revenge of The Sith” con un par de diseños especiales para sus monoplazas, una de las mejores campañas que tuvo la saga en años.

Sin embargo, la fuerza no estuvo del lado de la escudería y ambos pilotos no lograron terminar la carrera, pero… ¿hay algo mejor que ver a los mecánicos de los pits con uniformes de Stormtroopers?