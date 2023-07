No cabe duda que el pasar de los años no deteriora el gusto que la gente tiene por los vochos, de hecho con el pasar del tiempo estos autos se convierten en piezas únicas, como lo es esta transformación de un Volkswagen a una pick-up.

Hablar de la magia que poseen estos autos alemanes sólo es una pequeña parte de lo que estos vehículos se han convertido con el pasar del tiempo, pues el vocho a pesar de que es un modelo descontinuado, sigue siendo uno de los favoritos en el corazón de los amantes de los autos.

Por tal motivo, muchos coleccionistas alrededor del mundo siguen haciendo homenajes y modificaciones a este icónico auto que siempre ocupará un lugar importante en la historia automotriz.

Leer también: Cómo hacer que el aire acondicionado de tu auto salga más frío

Conoce el vocho que se convirtió en una pick-up

Durante el evento anual de The Golden Gate Chapter of the Vintage Volkswagen Club of America o mejor conocido por sus siglas en inglés, la GGCVVWCA, que se celebra año con año en San Francisco, Estados Unidos se presentaron increíbles diseños únicos sobre esta prestigiosa marca de vehículos.

Fue en este mismo evento que los amantes de este modelo de Volkswagen, los famosos vochos, causaron gran controversia por sus increíbles diseños únicos y modificaciones originales, pero fue una en especial que llamó la atención de muchos de los visitantes.

Fue una pick-up, pero no era un auto convencional sino una modificación muy creativa, pues "los arreglos" que le hicieron a su vocho se llevó toda la atención de los visitantes que disfrutaron de este evento, ya que cada cada detalle lo convirtió en una pieza de admirable belleza.

Con color negro brillante, llantas pronunciadas y una increíble carrocería fue como llegó este vocho tuneado totalmente como toda una Pick-Up. Este Volkswagen que ha encantado a millones de personas, no solo por su aspecto de escarabajo sino por su increíble versatilidad de poder diseñar carros únicos, se han convertido en la pasión de muchas personas.

Gracias a sus creadores puedes ver esta modificación en su canal de Youtube Robert Design. Aquí se aprecia de una mejor manera esta modificación que le hicieron a un simple vocho en una Pick-Up, es decir, un auto con la parte trasera descubierta. Normalmente este tipo de vehículos son usados para transporte de mercancía, suelen ser muy llamativos por sus dimensiones y tamaños.

Lo que causó mucha controversia este año en la GGCVVWCA 2023, pues un Volkswagen convertido en un auto de carga es todo un espectáculo que no cualquiera quiere perderse. Cada detalle que posee este vehículo lo convierte en una pieza automotriz digna de un museo.

El amor que las personas le tienen a este modelo en especial de Volkswagen ha llevado a crear asombrosas piezas automotrices, que incluso han logrado crear convenciones alrededor de todo el mundo.

Leer también: Cómo quitar los rayones de los cristales de tu auto

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters

Contesta esta encuesta y participa en el sorteo de tarjetas de regalo de 50 dólares