Alumnos regalan auto a profesor, tardaba horas en llegar a la escuela

Al que obra bien, bien le va. Este famoso dicho fue comprobado por un profesor de matemáticas que recibió por parte de sus alumnos, entre vítores y porras, un regalo muy especial: un auto para que ya no le tomará 4 horas llegar a la escuela.

En medio de una emotiva ceremonia, estudiantes de la YULA Boys High School, institución ubicada en Estados Unidos, decidieron sorprender a su maestro con nada más y nada menos que un automóvil, pues al docente se le complicaba trasladarse desde su domicilio hasta la escuela.

Y es que Julio Castro, profesor de matemáticas con raíces latinas, no solo tenía que recorrer un largo camino para llegar a la escuela sino que le representaba un martirio por hacer uso de varios modos de transporte, incluyendo el metro, el autobús y hasta un scooter.

Por lo anterior, la rutina que debía realizar todos los días implicaba despertarse a las 4:30 de la mañana para llegar justo a tiempo a las aulas a ejercer su profesión. Una vez terminadas las clases, cuando arribaba a su casa el reloj marcaba las 9:30 de la noche, pues el tiempo estimado para llegar a la escuela, y retornar a su hogar era de aproximadamente 4 horas.

Los alumnos comentaron que decidieron hacer el regalo del vehículo por considerarlo uno de sus mejores maestros del plantel pues, a pesar de la travesía diaria que debía realizar, eso no era impedimento para dar todo su esfuerzo, y hacer más que eso en beneficio de la educación de sus estimados discípulos. “Todavía se asegura de dedicar todo este tiempo a los estudiantes”, declaró Joshua Gerendash, escolar del último año durante la ceremonia donde tuvo lugar la sorpresa.

The teacher is math teacher Julio Castro, who previously had to commute hours every day by bus and scooter to get to school. He said he had absolutely no idea, and doesn’t find his efforts particularly heroic. He just loves the students and teaching. pic.twitter.com/cpRZbLnZ1g

— emily rahhal she/her (@RahhalEmily) August 25, 2022