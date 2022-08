Aire Premium para las llantas se ha vuelto popular entre jóvenes

Hace unos meses nos reíamos con un video en el que una joven, tras su visita a la gasolinera, afirmaba haber inflado las llantas de su auto con “aire premium”. El clip dividió a internet. Por un lado estaban los que defendían a la chica por haber sido víctima de un fraude, mientras otros se burlaron de su inocencia. Pues ahora este servicio VIP está de regreso en TikTok.

En caso de que no recuerdes a qué no estamos refiriendo, en enero pasado el caso de una joven se volvió viral en TikTok pues compartió que le vendieron "aire premium" para las llantas de su auto, producto que, simplemente no existe.

Lo que es más, el inflado de las llantas en las gasolineras ni siquiera se cobra. Las personas dejan una propina de acuerdo con su criterio (por cierto, no se olviden de dejar algo, los empleados no reciben un sueldo).

Desafortunadamente, según el video compartido por la usuaria anapaula.mx, su hermana fue víctima de un fraude por el que le cobraron 500 pesos.

El “aire premiun” está de regreso en TikTook

"Si premium, me dijo el señor de la gasolinera que ‘aire premium’, cobró 500 pesos, pero era premium", asegura la joven en el video.



Además de las afirmaciones de la chica convencida de que le habían venido un servicio especial, lo más gracioso del video es la cara de sorpresa de su padre y precisamente por ello es que el famoso “aire premium” está de regreso en la red social.

Y no es que se hayan hecho más denuncias del fraudulento empleado de la gasolinera, lo que está pasando es que los usuarios de TikTok han decidido jugarle una broma a sus papás para grabar su reacción.

Te dejamos algunos ejemplos y nos disculpamos de antemano por las groserías de los papás enojados pero ¿qué hubieran hecho ustedes?



@ale__lopez_ Le apliqué la famosa broma del "aire premium" y así me fue.... ♬ sonido original - Ale López

Como verás, la mayoría no puede creer que su hija esté hablando en serio y después reaccionan con decepción al pensar que alguien engañó a sus retoños. Algunos más molestos piden los datos de gasolinera para ir a reclamar.

¿A qué presión inflar las llantas?

Esperamos que te haya quedado claro que el aire premiun no existe, pero para que estés seguro y no puedan engañarte te explicamos a qué presión debes inflar las llantas de tu auto.

Si bien, de acuerdo con la Cámara de Industria del Neumático (CIN), los niveles de presión por libras pueden variar según la marca y el modelo del auto en cuestión, y por ende lo mejor es que sigas las recomendaciones del fabricante, hay algunos valores estándar que puedes aplicar según el rin de tus llantas.

Rin 13: 26 libras en las llantas delanteras y 30 en las traseras

Rin 14: 28 libras en las llantas delanteras y 30 en las traseras

Rin 15: 30 libras en las llantas delanteras y traseras

Rin 16: 35 libras en las llantas delanteras y traseras

Rin 17: 38 libras en las llantas delanteras y traseras

