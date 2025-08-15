Más Información
Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones
México ha vivido muchos años una “simulación democrática”: Ramírez Cuevas; acusa a extitulares del INE de convalidar fraudes
Exdirector de Pemex Carlos Alberto Treviño, tiene orden de captura vigente: FGR; está en proceso de deportación
¿Quién decidió realmente las elecciones? Spoiler: no fueron los más jóvenes.
En este episodio, exploramos el sorprendente aumento en la participación de adultos mayores en las elecciones presidenciales.
Además, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Detienen en Sinaloa 9 del Cártel de Sinaloa, ocho "Mayos" y uno de "Los Chapitos". EU incauta metanfetaminas con valor de casi 8 mdd; estaban ocultas en cargamento de rosas procedente de México. Trump presume: “México y Canadá hacen lo que decimos” Exdirector de Pemex detenido en EU será deportado a México. Daddy Yankee espera que "en la paz de Dios termine" la demanda contra su exesposa.