¿Quién decidió realmente las elecciones? Spoiler: no fueron los más jóvenes.

En este episodio, exploramos el sorprendente aumento en la participación de adultos mayores en las elecciones presidenciales.

Además, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Detienen en Sinaloa 9 del Cártel de Sinaloa, ocho "Mayos" y uno de "Los Chapitos". EU incauta metanfetaminas con valor de casi 8 mdd; estaban ocultas en cargamento de rosas procedente de México. Trump presume: “México y Canadá hacen lo que decimos” Exdirector de Pemex detenido en EU será deportado a México. Daddy Yankee espera que "en la paz de Dios termine" la demanda contra su exesposa.