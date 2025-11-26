Jesusa nos cuenta las anécdotas del rodaje junto a Alberto Guerra, su preparación como corredora de autos y por qué la historia real de la hija es el corazón de la estafa.Además, Jesusa comparte el reto de su primer protagónico teatral en "La visita del ángel", una obra escrita por su abuelo, el legendario Vicente Leñero.

💬 Déjanos tu comentario: ¿Verás la película en el cine?

🎧 Recuerda seguir a "Qué ver 321" en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast:https://open.spotify.com/show/2f9DImdF8zauVMSsJ1SAfQ?si=4618337fc0cb4c7e