Sube la temperatura en las acciones de Estados Unidos contra el crimen organizado en México con la acusación formal al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios, por nexos con el crimen organizado. Oswaldo Villaseñor, periodista sinaloense, nos habla al respecto.

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