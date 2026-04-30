Más Información

Especialistas descartan extradición fast track de Rocha Moya; acusaciones son mediáticas y buscan generar presión a México, afirman

Especialistas descartan extradición fast track de Rocha Moya; acusaciones son mediáticas y buscan generar presión a México, afirman

EU incluye narconómina de "Los Chapitos" en acusación contra mandos policíacos de Sinaloa; recibían entre 100 y 300 mil pesos

EU incluye narconómina de "Los Chapitos" en acusación contra mandos policíacos de Sinaloa; recibían entre 100 y 300 mil pesos

VIDEO: Así defendía AMLO a Rubén Rocha, acusado de pactar con el Cártel de Sinaloa; afirmó que violencia en el estado era culpa de EU

VIDEO: Así defendía AMLO a Rubén Rocha, acusado de pactar con el Cártel de Sinaloa; afirmó que violencia en el estado era culpa de EU

"Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T"; Rocha Moya responde a acusaciones de EU

"Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T"; Rocha Moya responde a acusaciones de EU

Rubén Rocha Moya asegura que está tranquilo tras acusaciones de EU; "no va a pasar nada", dice

Rubén Rocha Moya asegura que está tranquilo tras acusaciones de EU; "no va a pasar nada", dice

Alcaldesa de León abandona el PAN y se suma a Movimiento Ciudadano; Jorge Álvarez Máynez la perfila para liderar Guanajuato

Alcaldesa de León abandona el PAN y se suma a Movimiento Ciudadano; Jorge Álvarez Máynez la perfila para liderar Guanajuato

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

Destape de Jesús Sesma “está muy verde”, indica Brugada

Destape de Jesús Sesma “está muy verde”, indica Brugada

Sube la temperatura en las acciones de Estados Unidos contra el crimen organizado en México con la acusación formal al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios, por nexos con el crimen organizado. Oswaldo Villaseñor, periodista sinaloense, nos habla al respecto.

En otros temas:

La Reserva Federal mantiene sin cambios la tasas / Los hipopótamos de Pablo Escobar están siendo un problema para Colombia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]