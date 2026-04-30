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EU incluye narconómina de "Los Chapitos" en acusación contra mandos policíacos de Sinaloa; recibían entre 100 y 300 mil pesos
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"Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T"; Rocha Moya responde a acusaciones de EU
Alcaldesa de León abandona el PAN y se suma a Movimiento Ciudadano; Jorge Álvarez Máynez la perfila para liderar Guanajuato
Sube la temperatura en las acciones de Estados Unidos contra el crimen organizado en México con la acusación formal al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios, por nexos con el crimen organizado. Oswaldo Villaseñor, periodista sinaloense, nos habla al respecto.
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