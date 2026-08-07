Hoy una mentira puede recorrer el mundo entero antes de que alguien tenga tiempo de verificarla y, aun cuando se demuestra que era falsa, muchas veces el daño ya está hecho. Vivimos en una época en la que cualquiera puede convertirse en medio de comunicación, donde la inteligencia artificial puede fabricar fotografías, videos y voces prácticamente indistinguibles de la realidad, y donde los algoritmos premian aquello que genera emociones, no necesariamente aquello que es cierto. Mario Campos, periodista y analista político, nos presenta su nuevo libro “Batalla por la verdad. Cómo sobrevivir a la era de las fake news”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.