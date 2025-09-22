Más Información
Muere paciente de 36 años atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" tras explosión en Puente de la Concordia
Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México
Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales
Frente a un mundo que cada vez más practica el 'derisking' con respecto a Estados Unidos, ¿qué debe hacer México? Nuestro país enfrenta un dilema, en especial ahora que arrancaron las consultas para la revisión del T-MEC. Diego Marroquín Bitar, becario del Programa de las Américas en el Center for Strategic International Studies, nos habla al respecto.