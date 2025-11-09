⚡️Ferrari!! Analizamos el anuncio oficial de Maranello. ¿Lograrán mantener el sonido y la esencia del V12 en un EV? Hablamos del nuevo subchasis independiente trasero y la promesa de no dar un "paso en falso".

🟠 ¿Qué coches locos queremos ver en México? Desde el hatch retro-futurista Renault 5 Turbo 3E (500 HP) hasta el innovador BYD U9 (3,000 HP) que puede saltar a 100 km/h y bailar. También hablamos de la comodidad y practicidad de los (K-Cars) japoneses y el concepto futurista Kia PV5 WKNDR.

🟠 La SEMOVI ofrece $120,000 MXN para chatarrizar Tsurus y Tidas. ¿Qué auto comprarías para el servicio de taxi con ese presupuesto?

