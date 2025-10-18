✨Hoy en ¿Qué Ver? 3, 2, 1... 🎬 ✨

Conversamos sobre la polémica detrás de su personaje en el fenómeno mundial Amores Perros (reestreno 25 años), la dura realidad de la falta de derechos laborales para los actores en México y su nuevo e inspirador monólogo de teatro cabaret.

Vanessa expone como el público mexicano revictimizó a su personaje y cómo la juventud de hoy lee las violencias sistémicas de la película.

Descubre por qué la actriz no ha hecho cine en años y por qué ha tenido que emprender y crear sus propios proyectos como "El Arte de Reinventarte".

Conoce los detalles de la tragicomedia musical con la que rinde homenaje a su padre, Tito Bauche.