Cada que Apple lanza un nuevo equipo al mercado, las búsquedas en Google de las palabras "iPhone lento" se incrementan, al menos eso fue lo que menciona la firma de análisis, Statista.

Los resultados, que se difundieron en el New York Times, comprueban que más de un usuario considera que su equipo se alenta cada ciertos periodos de tiempo que coinciden con las temporadas de lanzamiento de Apple. Esto da pie a especulaciones, ya que algunos señalan que esto puede ser una acción deliberada de la compañía para incentivar la compra de su nuevo modelo.

"Muchos de nosotros conocemos la sensación: un día que estamos perfectamente felices con el teléfono inteligente que hemos estado usando durante los últimos 12 meses y al día siguiente, después de que hemos visto a un colega haciendo gala de su nuevo aparato, el nuestro de repente se siente inadecuado, voluminoso y lento", menciona la firma.

Statista recurrió a Google Trends, que se encarga de medir las palabras que son buscadas en la plataforma, y descubrió que las palabras "iPhone lento" (Slow iPhone) eran una constante. Estos números coincidían con los días en que se realizaron los anuncios de la nueva generación de iPhones. Lo raro es que estos incrementos se presentan de forma súbita.

La firma explica que hay de dos posibles justificaciones para estos picos: el primero es el fenómeno psicológico descrito anteriormente. La segunda explicación, la más plausible en su opinión, es que los lanzamientos de iPhone a menudo coinciden con el lanzamiento de una nueva versión de iOS, el sistema operativo móvil de Apple.

"Aunque los de Cupertino siempre han hecho que iOS sea compatible con los modelos "antigüos" de iPhone, los nuevos sistemas tienden a no funcionar tan bien en el hardware de más edad, por ejemplo un iPhone 4S. Por lo tanto, parece plausible que al actualizar a la nueva versión de iOS, los problemas de rendimiento comiencen y los usuarios recurran a Google para averiguar lo que está mal con sus teléfonos".

Sendhil Mullainathan, un profesor de Economía de la Universidad de Harvard ya había estudiado este fenómeno y lo explica de la siguiente manera: "Imagina que alguien te señala que hay un zumbido en la oficina. Hasta ese momento no lo habías notado. Pero ahora no puedes escuchar mas que el zumbido. Quizás este sea el equivalente digital a esa experiencia. Escuchar sobre un nuevo lanzamiento te hace contemplar la necesidad de tener un teléfono más rápido. Y de repente notas lo lento que va tu viejo iPhone".

¿Tú crees que tu iPhone 6 está más lento desde que salió el 6S?

