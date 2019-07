Apoyos a la juventud

Cuando algo es bueno, no está mal decirlo y, ahora, me parece que se ha tomado una decisión acertada. El presidente de México anunció su plan contra las adicciones y explicó que se abrirán 500 espacios públicos de 50 municipios, con 735 entrenadores y promotores, además de la capacitación de 5 mil jóvenes de 18 a 29 años para la creación de desarrollo de empresas de economía social.

Es una extraordinaria idea el trabajar de esta manera con los jóvenes, quienes tienen que estar pensando en cosas más productivas para su desarrollo personal. Me queda claro que abrir estos espacios deportivos es extraordinario porque lo viví en la Conade y sé que mientras no haya gente que haga funcionar estos espacios de una forma adecuada con un buen mantenimiento y con verdaderos instructores que promuevan la motivación a los jóvenes, va a ser muy difícil que ese proyecto se cumpla. Pero insisto, el primer paso está dado y hay que aprovecharlo.

La idea es magnífica, hay muchos espacios que desgraciadamente son explotados por la iniciativa privada, de la manera más increíble que se puedan imaginar, ya que los únicos beneficiados son los vivales que a base de corrupción tienen esas albercas, campos, gimnasios, dándoles recursos abajo del agua a muchos alcaldes y presidentes municipales.

Es una magnífica medida que los jóvenes en su tiempo libre hagan actividades deportivas, y los canalicen por este lado. Llo que no me queda claro es que si ya existen muchas instalaciones en muchos municipios y alcaldías en la CDMX, por qué no los habían habilitado antes y además, qué dependencia estará a cargo de este proyecto, si solamente la Conade o directamente la SEP.

Es muy importante hacer un censo de cuáles son las instalaciones que existen en todo el país para empezar a aprovecharlas. Habrá mucho trabajo para contratación de instructores que tengan conocimiento para explotar la enseñanza para todos estos jóvenes.

El plan es bueno, sin embargo, yendo a la realidad, hay que ver si todos esos espacios van a ser nuevos o los que ya existen que los acondicionen. Siempre he dicho que el mejor lugar para hacer infraestructura son las escuelas, las que tienen espacio, pero la clientela más cautiva que tiene México son las escuelas, para que en sus horas de deporte, se haga esa actividad deportiva, y si no, cuando están cerradas esas escuelas, se utilicen como espacios para estas actividades en el horario vespertino. Todas esas escuelas hay que condicionarlas o las que ya están, hay que usarlas.

La esencia del plan contra las adicciones me parece magnífica, es algo muy bueno en el que no hay que darle recursos a las federaciones, sino directamente en coordinación con la SEP, la Secretaría de Salud y el Seguro Social, que tiene más de 100 instalaciones públicas.

Hay que recordar que en los años 60, 70, 80 y hasta después del sexenio de López Portillo, el Seguro Social era una potencia deportiva. Para los derechohabientes y no derechohabientes, el IMSS tiene más de 100 instalaciones en todo el país; no necesitamos hacer nuevas, sino rehabilitar las que existen, un plan de cómo utilizarlas, que haya un proyecto para utilizar las instalaciones deportivas que existen.

El seguro puede ser la punta de lanza, por que se dejó de atender a la sociedad, a la comunidad de los derechohabientes y no derechohabientes, porque llegó gente al IMSS que no entendía que era la seguridad social.

Es una gran oportunidad para el gobierno de AMLO para que toda la sociedad haga actividad física y que hagan un proyecto del que se está hablando. Es lo que nuestro país requiere.



Profesor