Con la seguridad de que el PRI y aliados lograrán mayoría simple en la Cámara de Diputados, Joaquín Hendricks Díaz, secretario técnico del Consejo Político Nacional del tricolor, advierte que su partido no tomará una actitud avasalladora, a menos que no quede otro recurso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el ex gobernador de Quintana Roo advierte que el PRI mantendrá la disposición para continuar los pactos desde el Congreso, de convencer a los opositores para sacar temas pendientes.

De la elección pasada, dice, el PRI debe retomar la experiencia de no perder el acercamiento con la ciudadanía, tomar en cuenta que existen las candidaturas independientes que ganan, y voltear a ver candidaturas ciudadanas sin descuidar a la militancia.

¿Qué balance hace de la elección?

—Me parece que hay detalles que son fundamentales en este proceso de los que no se ha hablado mucho y uno de ellos, el que me parece de mayor relevancia, es el del orden, la civilidad que se dio en este proceso electoral. Este no es un asunto casual, para todos es conocido que hubo importante tensión antes de la realización del proceso.

¿Los resultados para el PRI realmente les satisfacen?

—Un resultado que es muy satisfactorio para nosotros. En las administraciones anteriores del orden federal, las elecciones intermedias no le favorecieron a los gobiernos que nos antecedieron, esta circunstancia es muy diferente en este momento al partido en el gobierno, ahora sí le corresponde tener la mayoría que aspira todo gobierno para poder continuar con sus planes. En estas condiciones, dado el resultado obtenido entre el PRI pero también reconociendo la participación de sus aliados, vamos a tener la mayoría a la que aspiramos en la integración de la Cámara de Diputados.

No mayoría absoluta...

—La mayoría simple, pero una mayoría que nos permite tener la capacidad no de avasallar a nuestros adversarios, porque el PRI, el gobierno de la República va a seguir con la mística que ha venido manejando a lo largo de este gobierno y que se puede sintetizar en aquél gran acuerdo que denominamos: Pacto por México.

¿Se puede pactar con quien culpa al Pacto por sus derrotas?

—Son actitudes políticas que se tienen que digerir, que se tienen que asimilar. Hay que entender a quienes se oponen, al segmento de la sociedad que no están de acuerdo con un proyecto con principios fundamentales de un proyecto de gobierno, lo primero que tenemos que hacer desde el punto de vista político es tratar de convencer. El último recurso, obviamente, es la imposición de las mayorías, pero, la primera convicción que tenemos nosotros en el PRI y deriva de la propia definición de las prioridades del gobierno: hay que trabajar por los acuerdos.

Bien podrían avasallar.

—Hay momentos en los que hay que tomar decisiones; se buscará, es política del partido, buscar los acuerdos hasta el caso extremo, pero vencidos los términos de las discusiones habrá que tomar decisiones y también en ese sentido el partido habrá de tomarlas con racionalidad y prudencia.

¿Tienen cuentas alegres?

No, definitivamente no. Hablaríamos de racionalidad, de prudencia, de humildad en la victoria, de respeto a nuestros competidores políticos y de la necesidad de seguir trabajando por el bien de México.

Perdieron NL frente a un independiente. Era una plaza importante.

—Sí, pero tan importante para el partido, para el gobierno, es Nuevo León, Querétaro, cualquier entidad. Lamentamos mucho lo de Nuevo León pero son las cosas que suceden en la competencia política, si nos descuidamos, si adoptamos actitudes que no permitan la inclusión de todos los grupos, nos estaremos equivocando.

En los sitios en los que perdimos nos equivocamos en la manera de definir y no fuimos lo suficientemente incluyentes para dar mejor la batalla.

¿Hay culpables de derrotas?

—Todos somos corresponsables.