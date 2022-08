Ximena Serrano, con retos mayores tras ganar oro en marcha en el Mundial de Atletismo

Ya con esa enorme presea áurea colgada de su pecho, Ximena Serrano confiesa lo que vivió el viernes, cuando se proclamó monarca mundial Sub-20 en los 10 mil metros de marcha. Mucho máss serena, la nueva sensación del atletismo mexicano confiesa que hubo un momento en el que pensó claudicar, pero su fuerza de voluntad y ese compromiso con la escuela de marcha tricolor le dieron el impulso que necesitaba.

“Me siento muy orgullosa de haber representado a México”, sentencia Serrano. “No era nada fácil, porque mis compañeras desde el Mundial [Finlandia 2018], desde Alegna [González] han estado ganando... Me dejaron ese trabajo de tener que ganar sí o sí”.



“Ya me iba a dar por vencida, pero dije que ya estaba ahí y trabajé por esto”. Parte fundamental del éxito obtenido lo tiene su entrenador, Ignacio Zamudio, quien se ha dedicado a trabajar con jóvenes como Ximena, quien ahora ya es una genuina esperanza para lograr presea en unos Juegos Olímpicos, ya sea París 2024 o Los Ángeles 2028.

“Es un resultado del trabajo y apoyo que se me ha brindado desde que ingresé al CNAR [Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento]”, asegura. “Ella [Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte] me dio la oportunidad de presentarle un proyecto para buscar jóvenes y trabajar con ellos, ayudarles a crecer. Todo esto representa recursos y, sin el apoyo del Gobierno Federal, no se podría realizar”. Lo que explica la satisfacción que genera.