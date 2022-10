VIDEO: Nuevo tiroteo en Estados Unidos, ahora durante partido de futbol americano colegial

Los tiroteos escolares en Estados Unidos parecen ser una situación fuera de control. Desafortunadamente, mientras se disputaba un partido de futbol americano colegial en la escuela secundaria de Whitmer, se escucharon disparos en las inmediaciones.



BREAKING: The Whitmer-Central Catholic football game has been stopped.

There was a shooting outside the stadium. Our @TylerSeggerman is there. He says there were at least a dozen shots were fired and there is one person confirmed to be shot. Stay with WTOL for updates.

— Jordan Strack (@JordanStrack) October 8, 2022