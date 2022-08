VIDEO: La violenta detención que sufrió exestrella de la NFL

Marshawn Lynch, ganador del Superbowl en 2013 con los Seattle Seahawks, fue detenido en Las Vegas por conducir su vehículo bajo influencia del alcohol, así lo informó la policía.

El exjugador de la NFL en primera instancia se negó a bajar de su automóvil e incluso realizó burlas mencionando que se había robado el auto.



Ante la negativa, los agentes realizaron la detención y arrojaron al piso al famoso exintegrante de la NFL, quedando todo grabado en las cámaras de los policías.

“NO MORE GAMES”: Police release body camera video of the suspicion of DUI arrest of former NFL running back Marshawn Lynch in Las Vegas. #RJNow pic.twitter.com/tKUkmZEnUD

