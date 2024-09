La semana pasada te contaba sobre los grandes desafíos que enfrentan las firmas financieras en su apuesta por la banca digital. Entre los nombres que están dando la batalla se encuentra Bankaool, que vive una nueva era con una ambiciosa aspiración: convertirse en el gigante tecnológico financiero de México. Su plan no es para nada modesto, y su CEO, Moisés Chaves, lo tiene más que claro. Hablé con él sobre los retos de su modelo de digitalización y sobre cómo piensan ganar ese codiciado trono en el panorama fintech del país.

Moisés lo dijo sin rodeos: educar a los usuarios sobre el uso de plataformas digitales es vital. Muchos de sus clientes potenciales carecen de una comprensión básica sobre cosas tan simples como tasas o plazos. Sin embargo, la ciberseguridad sigue siendo un tema delicado que desalienta. Si el usuario percibe riesgo, simplemente no adopta la tecnología.

Uno de los problemas que enfrenta la banca digital es la falta de regulación estricta en el sector fintech. Chaves destaca que muchas de estas empresas operan sin las garantías que un banco tradicional tiene que cumplir, lo cual puede resultar en prácticas irresponsables. La falta de un marco regulatorio claro no solo afecta a los usuarios, sino también al mercado en general. "Es necesario fortalecer la regulación", dijo, refiriéndose al riesgo de que la inclusión financiera, que tantos promueven, termine excluyendo a ciertos segmentos de la población.

En cuanto a Bankaool, insiste en la creación de una “super app” que integre no solo servicios financieros, sino también funcionalidades esenciales para la vida cotidiana, como el pago de servicios públicos o planes de lealtad. La movilidad es otro punto crucial en el que están trabajando. Chaves cree que es más importante que los servicios financieros mismos, porque afecta de manera más directa la calidad de vida de los usuarios. Por eso quieren ofrecer soluciones de salud a través de la misma aplicación, combinando todo esto con entretenimiento y eventos locales para generar una experiencia de usuario completa.

Sin embargo, el banco no se detendrá ahí. En el primer trimestre del próximo año, Bankaool comenzará su transformación hacia Omnibank, una marca que coexistirá con Bankaool durante un periodo de transición. Para facilitar esta transición, lanzarán una campaña agresiva para informar a los clientes sobre la evolución hacia Omnibank, asegurando que no se trata de una simple reestructuración, sino de un verdadero upgrade. Moisés no oculta que su intención es convertir a Omnibank en una referencia para el resto de Latinoamérica, mientras que Bankaool seguirá siendo la piedra angular en México.

“Queremos ocupar esa silla vacante”, afirma Moisés, refiriéndose al hecho de que en otros países de la región ya existen claros disruptores financieros: Mercado Libre en Argentina, Nu en Brasil, Rappi en Colombia y dLocal en El Salvador. Pero, ¿quién es el de México? Esa es la oportunidad que Bankaool u Omnibank quieren aprovechar.

Otros planes inmediatos son la implementación de un servicio de remesas 100% digital, en colaboración con Western Union; así como un crédito agro tecnificado como parte de un piloto en Chihuahua, en colaboración con Netafim, una empresa líder en sistemas de riego. Según Moisés, este crédito aun requiere ajustes, pero está convencido de que el proyecto estará listo para el segundo trimestre del próximo año. En eso está clavado ahora el neo banquero y como puedes ver, tiene mucha chamba por delante.

BITS Y BITES

También en el sector de las Pyme, la demanda de créditos sigue en aumento, y eventos como Crediexpo, lo demuestran. Este foro, celebra su tercera edición en Poliforum León el 19 y 20 de septiembre, y reúne a los principales líderes de negocios con el objetivo de promover el fortalecimiento financiero, la inclusión y la educación para empresas y personas. Con una asistencia esperada de más de tres mil participantes, Crediexpo ofrece asesorías, talleres y networking. El chiste es conectar a las pymes con fintechs, bancos, y proveedores de crédito y seguros. Un ejemplo es el taller impartido por Carlos Perezyera, Director Comercial de Kapital Bank, quien discutirá estrategias de crecimiento apalancadas en tecnología…

En el mundo de las fintech, la seguridad sigue siendo un desafío central. Y aquí es donde Grupo Calidata Thomas Greg se posiciona como un jugador clave. Esta empresa está detrás de la fabricación de documentos de alta seguridad en México, desde tarjetas bancarias hasta pasaportes. En plena crisis global de microchips, han logrado mantenerse a flote gracias a sus certificaciones internacionales, que aseguran que sus productos cumplen con los estándares más altos de seguridad…

Pero mientras unos se preocupan por la ciberseguridad, otros están revolucionando sectores más tradicionales. Una cadena de farmacias en Ensenada, Baja California, acaba de instalar el primer robot BD Rowa, desarrollado por Becton Dickinson. Este robot promete cambiar la experiencia en el retail farmacéutico: reduce el tiempo de colocación de productos en un 28%, la búsqueda de medicamentos en un 33% y aumenta el espacio de exposición en un 14%. La automatización que trae el BD Rowa no solo optimiza las operaciones; también libera tiempo para que el personal farmacéutico se enfoque en lo más importante: el cliente…

Las pymes buscan crédito y las empresas luchan por mantenerse seguras en este mundo digital, pero otro sector se mueve a su ritmo: el turismo. Los mexicanos, parece, están optando por hacer reservas de última hora. Según datos de RateHawk, el porcentaje de viajes reservados entre junio y agosto de 2024 con menos de siete días de anticipación aumentó de 17% a 24%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Y esto no es solo una moda pasajera; los consumidores parecen estar adaptándose a un nuevo estilo de vida más improvisado, probablemente debido a la incertidumbre económica.

