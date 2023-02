El Super Bowl es el escenario más grande y deslumbrante de la publicidad.

Los anunciantes de renombre, desde Netflix hasta Google, están pagando hasta $7 millones por un anuncio de 30 segundos durante el gran juego del domingo, para captar la atención de los aproximadamente 100 millones de espectadores que lo sintonizan cada año.

Para obtener el mayor retorno de la inversión de esos millones, la mayoría de los anunciantes publican sus anuncios en los días previos al gran juego para obtener la mayor publicidad para sus anuncios. En los anuncios publicados hasta ahora, el actor Miles Teller baila al ritmo de la música de servicio al cliente para Bud Light, Will Ferrell interrumpe programas populares de Netflix como "Bridgerton" en un anuncio conjunto de GM y Netflix; y Alicia Silverstone repite su personaje de "Clueless" para el sitio de compras en línea Rakuten.

BOOKING.COM

La actriz Melissa McCarthy protagoniza un número musical para el sitio de viajes sobre su deseo de ir de viaje “a algún lugar, a cualquier lugar”.

BUD LIGHT

El actor Miles Teller (“Top Gun: Maverick”) y su esposa Keleigh Sperry Teller bailan al ritmo de la música de servicio al cliente mientras beben una Bud Light.

BUDWEISER

En un anuncio regional, un grupo diverso de personas comparte un paquete de seis Budweiser: una voz en off de Kevin Bacon muestra los "seis grados de Bud". Aunque no aparece, el anuncio es un guiño al meme "Seis grados de Kevin Bacon", la idea de que cualquier persona en el negocio del entretenimiento puede vincularse con Kevin Bacon en seis conexiones.

BUSCH LIGHT

Un hombre de la montaña habla sobre cómo sobrevivir al aire libre en un anuncio protagonizado por la cantante Sarah McLachlan que se burla de su conocido y a menudo burlado anuncio de defensa de los animales que usa su canción "Angel".

DEXCOM

El cantante Nick Jonas regresa por segundo año en un anuncio que destaca el sistema de monitoreo de glucosa de Dexcom.

DOWNY

Procter & Gamble, habitual del Super Bowl, promociona su marca Downy Unstopables en un anuncio que muestra al actor Danny McBride, que quiere llamarse "Downy McBride".

DRAFTKINGS

El sitio de apuestas en línea muestra a estrellas como el magnate de las patinetas Tony Hawk y la cantante Ludacris discutiendo la oferta de apuesta gratuita de DraftKings en una fiesta en la casa del actor Kevin Hart.

GENERAL MOTORS Y NETFLIX

El actor y comediante Will Ferrell conduce diferentes vehículos eléctricos GM a través de diferentes programas de Netflix, incluidos "Bridgerton" y "Stranger Things", para anunciar que Netflix contará con vehículos eléctricos en sus programas originales.

GOOGLE

Google promociona sus herramientas de edición de fotos Pixel "Magic Eraser" y "Photo Unblur" con un anuncio de 90 segundos con Amy Schumer, Doja Cat y la estrella de la NBA Giannis Antetekoumpo.

HELLMANN'S

La marca de mayonesa muestra a los actores Jon Hamm y Brie Larson en un refrigerador con un frasco de mayonesa Hellmann's, para recalcar que Hellmann's iría bien con un sándwich de "jamón y queso brie".

MICHELOB ULTRA

Los dos anuncios de Michelob Ultra están ambientados en Bushwood Country Club, el club de campo ficticio de "Caddyshack", y están protagonizados por un grupo de estrellas y atletas: la gran tenista Serena Williams, el actor Brian Cox, el mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Tony Romo, el jugador de fútbol Alex Morgan y el boxeador mexicano Canelo Álvarez.

PEPSI CERO AZÚCAR

Pepsi está publicando dos anuncios protagonizados por Ben Stiller y Steve Martin que preguntan "¿Excelente actuación o excelente sabor?" y pide a los espectadores que prueben Pepsi Zero Sugar por sí mismos.

PLANTERS

Jeff Ross, Natasha Leggero y otros comediantes realizan un "asado" para el personaje portavoz de los Planters, el Sr. Peanut.

POPCORNERS

La marca Frito-Lay recrea "Breaking Bad" con Bryan Cranston y Aaron Paul, pero esta vez el dúo está cocinando el refrigerio PopCorners en su RV en lugar de algo ilícito.

PRINGLES

Cualquiera puede quedarse con la mano en una lata de Pringles, según el último esfuerzo publicitario de Pringles en el Super Bowl, incluida la cantante Meghan Trainor.

RAKUTEN

El sitio de compras en línea recurrió a las estrellas de "Clueless" Alicia Silverstone y Elisa Donovan para recrear una escena del éxito de 1995 y transmitir que Rakuten les da a los compradores un reembolso en efectivo por las compras. El diseñador Christian Siriano también aparece como estudiante.

UBER

El anuncio de Uber para su programa de membresía Uber One muestra al magnate del hip hop P. Diddy trabajando para crear una canción exitosa para Uber One. El anuncio presenta a cantantes de éxitos famosos, como Montell Jordan ("Así es como lo hacemos"), Kelis ("Milkshake"), Donna Lewis ("I Love You Always Forever"), Haddaway ("What is Love") y Ylvis - que dice el zorro").

WORKDAY

En el primer anuncio del Super Bowl de la compañía de software empresarial, las estrellas de rock Ozzy Osbourne, Billy Idol, Joan Jett y otros se quejan de que los trabajadores de oficina no deberían llamarse "estrellas de rock".