Selección Mexicana Femenil comienza con su camino rumbo al Mundial

En el Campeonato W de la Concacaf se otorgan cuatro plazas para el Mundial 2023, que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda, además de dos para la respesca. Aunado a eso, se pelea por dos boletos para los Juegos Olímpicos París 2024. Y se celebrará en México.

La Selección Nacional Femenil está más que obligada a conseguir alguno de estos boletos y así lo acepta Mónica Vergara, entrenadora del equipo. “Yo sólo quiero ver a estas 23 guerreras en la cancha y que vean que queremos aprovechar esta gran oportunidad”, menciona.



El primer juego del equipo mexicano es hoy contra Jamaica y, por más que en el papel sea un escalón fácil, Vergara asegura que no se confiarán. “No vamos a subestimar a ningún rival. Cada partido se va a jugar a muerte, porque todos buscamos clasificar al Mundial y a los Olímpicos. Nosotros vamos como si fuera el último juego de nuestras carreras”, asegura.

Además de Jamaica, equipo contra el que jugará esta noche en el estadio Universitario, el Tricolor comparte grupo con Estados Unidos y Haití. Hay un estigma con el que puede cargar el cuadro de Vergara. La Selección Varonil Sub-20 fue eliminada del torneo de la Concacaf y no clasificó ni a Mundial ni a Olímpicos.

Puedes leer: "Las cinco figuras de la Liga MX Femenil para el Apertura 2022"

¿Esto presiona más a la Femenil? “El resultado fue un golpe duro, pero no quiero traer nada que no corresponda a este proceso. No dejaré que nada de eso se meta por ninguna grietita”, manifestó.