Santiago Muñoz debutó con el primer equipo del Newcastle

Santiago Muñoz cumplió este sábado un sueño más en su joven trayectoria en el futbol europeo, el mexicano hizo su debut oficial con el primer equipo del Newcastle en juego amistoso ante el Athletic de Bilbao.

La participación del exjugador de Santos Laguna se concretó en el tiempo de compensación, donde ingresó de cambio por Callum Wilson en el mítico St. Jame's Pack.



Ante la noticia de su participación con la plantilla principal del equipo, el club le dedicó al mexicano un mensaje de felicitación en sus redes sociales.



First-team debuts for Santiago Muñoz, Lucas De Bolle and Dylan Stephenson this weekend.

Congrats, lads! pic.twitter.com/HDsSWt5VJZ

— Newcastle United FC (@NUFC) July 30, 2022