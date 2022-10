Rafael Puente, más dudas que certezas en su presentación con Pumas

Ante la incredulidad e incertidumbre de la afición universitaria, Rafael Puente del Río fue presentado como nuevo entrenador de los Pumas para el torneo Clausura 2023. Sí, llega sólo por un torneo y con la misión de sacar a los felinos del peligro de la tabla porcentual.

El discurso del técnico mexicano no ha cambiado mucho del que manejaba en Atlas, Querétaro o Lobos BUAP; sin embargo, dejó más dudas que certezas como nuevo timonel auriazul.

¿Se puede pensar en el título? Rafael Puente se mantuvo a la línea en su discurso sobre los objetivos propios y los solicitados por la directiva.

“Lo tengo muy claro, trabajar día y noche. Entregarme en cuerpo y alma para lo que merece esta institución. No me imagino acceder a esto sin el trabajo”, fue lo que declaró en torno a los objetivos en Universidad Nacional.



Refuerzos

Hay jugadores que culminan contratos y otros que ya son sondeados por el cuadro universitario; sin embargo, se desconocen salidas y llegadas y Puente prefirió no ahondar en el tema.

“Pretendemos construir un equipo competitivo y protagonista. Respecto al tema de refuerzos es imprudente porque sería entorpecer situaciones que se dan y se le debería preguntar al doctor Miguel Mejía Barón. El plantel me parece bien conformado. Puede apuntalarse y trabajaremos en ello”, comentó el estratega.

Cuerpo Técnico

Su equipo de trabajo no está conformado. No hay mucho que agregar, y así lo dijo: Del cuerpo técnico aún no está confirmado y sería malo hablar de ese tema cuando no está bien conformado.

¿Qué pasará con Dani Alves y el vestidor?

La “inexperiencia” y poco cartel de Rafael Puente choca con la carrera de Dani Alves, quien aún tiene contrato con los Pumas… ¿Cómo manejará esta situación el timonel universitario.

“Gestionar un vestidor ha sido sencillo porque parto del nosotros antes que el yo. Los intereses colectivos por encima de lo individual y la organización están por encima de cualquier futbolista se llame como se llame. Luego hablando de frente con el jugador y así se hace sencillo manejar un vestidor”, explicó.



La Cantera

Las Fuerzas Básicas de los Pumas es un tema que siempre será importante mencionar en la institución capitalina. Con Andrés Lillini se dieron 15 debuts y se impulsó el trabajo juvenil; sin embargo, ahora es una incógnita la proyección que se tendrá en seis meses.

“De alguna forma, a lo largo de la conferencia dije que es fundamental la cantera, homologar los objetivos, el nosotros antes que el yo. El ser un equipo que nunca baje los brazos, que se entregue, que represente a la UNAM y haga sentir orgullosa a la afición”, concluyó.

LEE TAMBIÉN: Dani Alves pone a la Liga MX al mismo nivel que el futbol de Brasil