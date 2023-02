NFL: El día que una burla de José Ramón Fernández llevó a Televisa al Super Bowl

No es un secreto que la guerra entre Televisa y TV Azteca (antes Imevisión) anteriormente era una auténtica competencia en todos los sentidos.

La amistad no existía y el relato de Enrique Burak en el programa de Antonio de Valdés describe lo que significaba la competencia entre ambas televisoras.

México vivía momentos turbulentos debido a la economía en 1995 y esta situación había impedido que Televisa viajará al Super Bowl XXIX (49ers vs Chargers), en Miami, Florida. “Los tres amigos” iban a realizar la transmisión desde el estudio; sin embargo, los jefes hicieron un gran esfuerzo y todo gracias a una burla de José Ramón Fernández.

Así lo describió Enrique Burak: No íbamos a ir y José Ramón se estaba pitorreando, porque algo le dijo Pepe Espinosa y él se estaba burlando que no íbamos a ir, que lo haríamos en el estudio… Ellos no transmitían esa vez.

“La burla caló y Jorge Berry, que era nuestro jefe en esa época, le dijo a Emilio Díez Barroso: ‘oye es el Super Bowl y tienen que ir, aunque haya sido el sábado, viajamos”, agregó el reconocido comentarista.

Burak y Pepe Segarra finalizaron la anécdota con un: gracias, José Ramón.

Aquel Super Bowl lo ganaron 49-26 los 49ers de San Francisco a los Chargers de San Diego.