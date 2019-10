Yair Rodríguez, listo para la revancha ante Jeremy Stephens

Hace unas semanas, Yair Rodríguez enfrentaba a Jeremy Stephens en la Arena Ciudad de México con el apoyo de los más de 10 mil asistentes al evento. Aunque luego de 15 segundos, la pelea fue detenida por un supuesto rasguño al ojo del estadounidense, y decretada como no contest.

Ahora, durante UFC Boston, ambos peleadores se volverán a ver las caras. Esta vez, "El Pantera" no tendrá el apoyo del público mexicano, pero eso no es algo que preocupe a Rodríguez.

"Yo tendré el apoyo de mi familia y tendré el apoyo de mis fans de hueso colorado que me siguen a todos lados, ya sea aquí o en China. Pero mi familia va a estar y eso es lo que más necesito", confesó el peleador en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

Mientras tanto, Stephens declaró que "si Rodríguez no muere, no me vale", declaraciones que no le quitan el sueño al mexicano.

"Yo sé de los problemas que ha tenido en su carrera, entiendo sus frustraciones, yo sólo le mando bendiciones para él y para su familia. Espero que llegue fresco a la pelea", dijo el ganador de la primera temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica.

Sobre la fugaz pelea del pasado 21 de septiembre, Rodríguez dijo que para él no fue fácil superar la decepción de no poder darle un buen combate al público mexicano.

"Para mí fue muy difícil, nadie quería pasara algo así, ni las personas que fueron ni yo. Pero he meditado bastante y aprendí a dejarlo en el pasado", sentenció el peleador mexicano.

La pelea se llevará a cabo este viernes 18 de octubre en el TD Garden de Boston; la pelea estelar será entre Dominick Reyes y Chris Weidman.