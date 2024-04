Mi experiencia con Jaime Munguía

Eran las 5:20 am en Las Vegas cuando recogí a Joe Juárez y Benny Johnson para enrumbarnos a Los Angeles, California al entrenamiento abierto de Jaime Munguía con motivo del cierre de preparación rumbo a su compromiso ante Canelo Álvarez el próximo 4 de mayo.

No cabe duda de que aquel viejo dicho que dice así, funciona a la perfección: “Al que madruga Dios le ayuda”, y es que la cita era al mediodía en el Wild Card GYM de Freddie Roach y el equipo de No Puedes Jugar Boxeo y VEUIT Latino llegó a las 10:20 AM, todo transcurrió de maravilla pues desde que llegamos Freddie Roach y Marie Spieve fueron enormes anfitriones desde el primer instante hasta que terminó el evento, ¡de verdad muchas gracias Marie y Freddie!

El entrenamiento abierto a la prensa transcurrió de manera llana, todo se dio como estaba previsto, debo agradecer de particular manera a Eric Gómez presidente de Golden Boy por darnos el uno a uno con Óscar de la Hoya y por supuesto a “Mr. ZANFER”, Fernando Beltrán que al igual que “El Golden Boy”, nos atendieron de maravilla.

Siempre he dicho que Jaime Munguía es uno de los boxeadores con mejor trato a la prensa, el es cortés, amable y entiende a perfección lo que son los medios de comunicación en la promoción de los combates y este es sin duda el combate más importante de su carrera hasta ahora y por mucho.

He entrevistado a Jaime tanto en México como en los Estados Unidos y en cada entrevista descubro más del orgullo de Tijuana, la constante sin duda es el amor a su familia, a su equipo y a México.

Por indicaciones del mismo Jaime la entrevista no se llevó a cabo en el Wild Card GYM, el prefirió que nos sentáramos a platicar en el apartamento en Hollywood donde se ha concentrado durante los últimos meses, por cierto, situado a minutos del legendario Wild Card, quiero agregar que la terraza en donde se realizó la entrevista, es uno de los lugares mejor ubicado en el majestuoso Los Angeles, California, pues a nuestras espaldas estaba nada mas ni nada manos que el histórico letrero de Hollywood.

El recorrido durante la charla abarcó su niñez, su carrera, sus sueños y motivaciones, pero sobre todo el confirmar que los sueños se cumplen y para Jaime el enfrentar a Canelo es un sueño cumplido y una meta de vencer al rostro del boxeo en una “guerra” a la mexicana.

La entrevista en exclusiva para No Puedes Jugar Boxeo la podrán disfrutar a través de nopuedesjugarboxeo.tv y desde ya les anticipo que es una imperdible charla con el tijuanense.

Les adelanto que Jaime siempre fue muy respetuoso con Canelo, pero a la vez muy firme en su meta de salir con la mano en alto este próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de la ciudad del pecado.

Gracias Jaime por todas tus atenciones no solamente para el equipo de No Puedes Jugar Boxeo, sino para toda la gente que descubrirá en esta charla disponible en nopuedesjugarboxeo.tv el lado humano del orgullo de Tijuana.

Es muy difícil saber quien ganará entre Canelo y Jaime, pero les puedo asegurar que los dos guerreros mexicanos nos regalarán una noche memorable.

Por cierto, muy pronto nos sentaremos con Canelo para palpar y empaparnos de las sensaciones que vive antes de volver a enfrentar a un mexicano 7 años después.