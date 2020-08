WWE tendrá público virtual con el nuevo ThunderDome

El espectáculo de la empresa estadounidense WWE ofrecerá una nueva cara cuando se mude al Amway Center de Orlando, donde estrenarán el ThunderDome, un set de última generación, que incluye tableros de video, pirotecnia, lasers, gráficos de vanguardia y drones con cámara, que llevará la experiencia de visualización de los fans a otro nivel durante el fin de semana de SummerSlam.

Es un nuevo paso hacia la Nueva Normalidad, aún sin público en el lugar, pero con la aparición de aficionados de forma virtual, a través de videos en vivo en paneles LED.

"WWE tiene una larga historia produciendo los más grandes espectáculos en vivo, deportivos y de entretenimiento, sin embargo nada se compara con lo que estamos creando con el WWE ThunderDome,” compartió Kevin Dunn, vicepresidente ejecutivo de producción de televisión de la compañía.

Puedes leer: "Zelina Vega confía en que Andrade y Ángel Garza sean campeones de parejas en la WWE"

“Esta estructura nos permitirá ofrecer una atmósfera inmersiva y generar más emoción entre los millones de fans viendo nuestra programación alrededor del mundo”.

A medida que WWE toma su nueva residencia, "hemos reinventado nuestra experiencia de eventos en vivo para el entorno actual. En asociación con The Famous Group, virtualmente traeremos a nuestros fans de regreso al show y recrearemos la atmósfera interactiva en la arena que ha sido un elemento básico de los eventos de WWE durante décadas".

La nueva aventura inicia este viernes con la función de SmackDown, seguida el sábado por el NXT TakeOver y el domingo con SummerSlam. La programación de Raw, SmackDown y los PPV se producirán en sets cerrados sólo con el personal esencial.

WWE ThunderDome, featuring a state-of-the-art set, video boards, pyrotechnics, lasers, cutting-edge graphics and drone cameras, takes WWE fans’ viewing experience to an unprecedented level starting Friday on #SmackDown, kicking off #SummerSlam Weekend! https://t.co/24IrawOj8a

— WWE (@WWE) August 17, 2020