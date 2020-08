El camino a emular la exitosa trayectoria de su padre, Rey Mysterio, no ha comenzado formalmente para Dominik Gutiérrez, pero ya recibió su primera golpiza en la WWE.

Su debut en la máxima categoría de la lucha libre estadounidense está programado para el próximo 23 de agosto; sin embargo, en calidad de 'segundo' del mexicano Humberto Carrillo, el hijo del autor del '619' sufrió una paliza a punta de palos cortesía de Seth Rollins y Buddy Murphy.

La oportunidad de desquitarse —con un réferi de por medio— llegará en SummerSlam, en el combate que inaugurará su andar por los encordados en los que su padre es leyenda.

Bajo el seudónimo de Dominik Mysterio, el joven de 23 años ha generado expectación por su linaje, pero deberá imponerse a la experiencia de Rollins, para lo cual, ahora, tiene otro motivo.

El nacido en San Diego, California, fue puesto contra las cuerdas repetidamente, hasta que no aguantó más y cayó con severas lesiones en la espalda, que se han sumado ya a las del orgullo, provocadas hace unos meses, cuando el propio Rollins lastimó al legendario Rey Mysterio.



Moments after signing his WWE and #SummerSlam contract, @35_Dominik finds himself at the mercy of @WWERollins & @WWE_Murphy. #WWERaw pic.twitter.com/wccNUc5hby

— WWE (@WWE) August 11, 2020