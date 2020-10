La rivalidad entre el campeón de la WWE, Drew McIntyre y Randy Orton cada día se intensifica más rumbo a su pelea del próximo domingo en el evento Hell In A Cell. El retador, el ‘Asesino de Leyendas’, aprovechó la plataforma musical de Spotify para crear un playlist con un mensaje dirigido al campeón previo a su lucha en el próximo PPV de la World Wrestling Entertainment.

Join @RandyOrton in preparing for @WWE's #HIAC this Sunday with this very carefully selected Workout Playlist https://t.co/DnhjFSSTKB pic.twitter.com/WJQLm3ZHhV

— WWE UK (@WWEUK) October 23, 2020