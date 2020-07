Este viernes el mundo se centraría en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En su lugar la atención se centra en la esperanza de tener una vacuna contra el coronavirus que termine con la pandemia que destrozó el orden de todos los sectores de la sociedad.

En un movimiento discreto para reconocer el aplazamiento de la justa olímpica, el Comité Organizador de Tokio 2020 lanzó un video con la sobreviviente de cáncer y nadadora Rikako Ikee. La atleta que aún busca clasificarse apareció en el vacío Estadio Olímpico de Tokio, hablando de su regreso al deporte después de ser diagnosticada con leucemia a principios de 2019.

Durante la transmisión, Ikee habló sobre las similitudes entre su regreso al deporte y la pandemia, e instó a los atletas a recuperarse de la decepción del aplazamiento.

Mencionó el trabajo de los trabajadores sanitarios, que la ayudaron a sobrevivir al cáncer y ahora están ayudando en la batalla contra Covid-19, que obligó al aplazamiento de los Juegos Olímpicos.

Sosteniendo la llama olímpica, también pidió a los atletas que no tomaran por sentado su arduo trabajo y talento, algo que admite hacer antes de ser golpeada por el cáncer.

Our "One Step Forward - +1 Message - TOKYO2020" celebratory event has started.

Japanese swimmer @rikakoikee has entered the Olympic Stadium, guided by the light of the Olympic flame.

#Tokyo2020Plus1 #Tokyo2020

https://t.co/ppcoMQZAVV pic.twitter.com/vRdKFRieS6

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2020