La Selección Mexicana de Baloncesto que asistirá a los Juegos Panamericanos de Lima no tendrá el peso de la exigencia de una medalla, al menos por parte de sus autoridades.

El entrenador español, Iván Déniz, quien funge como entrenador del combinado mexicano, aseguró que la media de 22 años con la que cuenta el grupo, debe ser una razón para no pedirles presea. "No sería justo, lo que se les exigirá es que jueguen con ilusión y sin miedo", señaló.

Con respecto a la ausencia de los jugadores "estelares", comentó que se les contempló, pero al tratarse de un torneo que no es clasificatorio para nada, se optó por foguear a los jóvenes, a lo que -según sus palabras- los elementos de la selección mayor respondieron positivamente; no así los aficionados: "Me han llamado loco", confesó.



Por su parte, la directora de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), Xóchitl Lagarda, aprovechó el marco de la presentación de la nueva estrategia deportiva, para especificar que los planes actuales son en pro de las nuevas generaciones.

"Todo gira alrededor de los jugadores", dijo la dirigente, como primer punto, aunque aseguró que la clave vendrá en el segundo, con la profesionalización de los entrenadores.

Acusó que, en el pasado, algunas decisiones deportivas han sido asignadas a los directivos, y consideró que el peso debe recaer en los coaches, por lo que el encargado de la coordinación de este nicho será el exjugador Horacio Llamas.

Según detalló Lagarda, el objetivo de la estrategia es impulsar la inclusión y la equidad, tanto de edad como de género, para lo que solicitó una combinación entre la iniciativa privada, las academias y el gobierno.