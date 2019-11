Rickie Fowler canceló su participación en el Mayakoba Classic, por una infección estomocal, anunció el mismo golfista.

El estadounidense, quien ha participado en el último par de ediciones del torneo caribeño en el campo de El Camaleón, se disculpó por su ausencia de la próxima semana.

“Lamento no poder jugar en Mayakoba. Como muchos ya saben, hace un par de semanas me case con mi pareja Allison [Stoke] y disfrutamos de una hermosa Luna de Miel, pero regresando a casa, me enfermé de una bacteria intestinal”, comentó el jugador ubicado 21 en el ranking mundial.

“Estoy tomando el medicamento que me recetó el doctor, pero aun no me recupero. Como resultado, no estoy preparado para competir la siguiente semana. En el pasado, he amado las veces que he jugado en el Mayakoba Classic. El campo de golf, las amenidades del Resort y la hospitalidad son increíbles. Estoy ansioso por regresar al evento y a Mayakoba en un futuro”.

Ayer, Fowler no fue convocado para formar parte del equipo de Estados Unidos para la President´s Cup, una decisión tomada por el capitán, Tiger Woods, quien se eligió a sí mismo.

En su primera aparición en Playa del Carmen, el estadounidense quedó en segundo lugar.

A pesar de la baja de Rickie, el field todavía cuenta con Jason Day, Tony Finau, Matt Kutchar, Abraham Ancer y Joaquín Niemann, entre otros.

