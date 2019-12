Reportera de deportes fallece en accidente aéreo

La exreportera de ESPN en los Estados Unidos, Carley McCoud, falleció abruptamente en un accidente de avión en Louisiana, horas antes de que participara en la transmisión del Peach Bowl, entre los Tigers de Louisiana State y los Sooners de Oklahoma.

McCoud, quien apenas tenía 30 años, trabajó para varias cadenas de televisión como Cox Sports Television, ESPN y WDSU New Orleans, en la que se desempeñaba actualmente.

La reportera se trasladaba en un pequeño avión que tenía capacidad para ocho pasajeros, cuando repentinamente se estrelló en un estacionamiento en la oficina de correos en Lafayette, Louisiana, el sábado por la mañana, que provocó el fallecimiento de cinco personas, entre ellas de la comunicadora.

.@LSUfootball is GEAUXING to the National Championship!#GeauxTigers | #CFBPlayoff pic.twitter.com/LMlarxRYtZ

— SEC Network (@SECNetwork) December 29, 2019