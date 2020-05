Pinta máscaras de luchadores y los recrea en figura y pinturas

Ricardo Almaguer apenas rebasa la mayoría de edad, pero su talento en las artes gráficas hace tiempo que adquirió madurez.

Tanta, como la admiración que siente por la lucha libre y que lo ha llevado a fusionar ambas pasiones sobre máscaras, lienzos y muñecos.

Estudia en la escuela de iniciación artística a las artes plásticas José Emilio Pacheco, en Tlalnepantla, el municipio que lo vio nacer y donde conoció el mágico mundo de las máscaras y los héroes.

Se acercó a él por afición. Aunque confiesa que en principio le gustaba la lucha de Estados Unidos, hasta que fue atrapado por el estilo mexicano. “Conocí al Último Gladiador, es mi vecino y amigo. Él me contaba sus experiencias en la lucha libre y me invitaba a las funciones. Así que poco a poco me fui enamorando más de este gran deporte que es la lucha libre”.



En cuanto al arte, comenzó haciendo ‘custom’ de la típica figurita de luchador. Hacia a sus luchadores favoritos pero después pensó que compartir su trabajo con otros aficionados podría ser una buena idea. Así que aliado a las redes sociales, en especial Instagram (@molde_lucha), desplegó su trabajo y la respuesta fue infinidad de pedidos, que lo pusieron a ‘chambear’ en serio.

El proceso tiene su chiste. Primero, compra el paquete de figuras de luchadores, limpia la ‘rebaba’ que puedan tener y escoge al luchador que va a crear. “Entonces, comienzo a moldear la cara o máscara con arcilla y después el cuerpo. Más tarde, se pone a secar al sol durante unas horas y queda listo para pintar”.

Una vez pintado, se la aplica un barniz para proteger la pintura y está disponible para ser buscado por sus clientes. Con destino en la Ciudad de México o cualquier estado del país.

EL LEGADO WAGNER

En ese camino se encontró con un joven luchador, que al igual que Almaguer, se abre paso en busca del reconocimiento: El Hijo del Dr. Wagner Jr., con quien ha formado una alianza sui géneris en la industria mexicana de la lucha libre.

“Además de hacer las figuras hago dibujos a lápiz, pluma, gis, paste, pintura y a colores. Entonces, hice uno a pluma en el que está Dr. Wagner Jr., el hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno de Mal en una función de la arena López Mateos. La ocasión que se los iba a entregar, el hijo de Dr. Wagner no fue y se lo dí a Galeno. Después, cuando su hermano regresó de Japón, me mandó un mensaje agradeciendo el dibujo”.

Así empezó una relación que meses después, se convirtió en un asunto profesional. “Estando de nuevo en Japón, me propuso trabajar con él, quería un nuevo diseño de máscara para luchar allá. Nos pusimos a trabajar en eso y la imagen que hice la portó en el torneo ‘Global Tag League 2020’”.

LEER MÁS: LAS EXCENTRICIDADES DE LOS DEPORTISTAS

Ahora, ‘Legado Wagner’ y ‘Moldea Lucha’ se fusionaron y Ricardo es el encargado de pintar las máscaras con diseños únicos para la afición de la lucha libre, “claro que respetando el antifaz de Dr. Wagner”. También ha intervenido las mallas del joven encapuchado y sus rodilleras. “Es lo que estamos haciendo actualmente con él, yo muy contento por esta oportunidad y agradecido con él, por confiar en mi trabajo”.

Es una aventura, tanto en el mundo de las artes, como en el trabajo con luchadores profesionales, que apenas inicia para Almaguer, quien se da tiempo para diseñar chamarras de mezclilla con figuras de luchadores. Aumenta su colección de cuadros alusivos al pancracio y todo lo que su imaginación le inspira.