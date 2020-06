Novak Djokovic cambia su postura: Me encantaría ir al US Open

Había tachado de "extrema" e "imposible" la realización del US Open este año, pero Novak Djokovic ha cambiado de parecer y la confirmación del evento le ha dibujado una sonrisa.

Lejos del discurso que utilizó por varias semanas, el serbio se refirió a la celebración del major estadounidense como una "noticia positiva" y alabó el regreso del tenis profesional.

"Mucha gente, incluyéndome, estaba muy escéptica sobre si sucedería o no. Estamos muy felices de que esté pasando, claro, y es muy importante que se generen empleos y oportunidades de competir para los jugadores", dijo, en entrevista con Eurosport.

Ayer, la ATP dio a conocer su calendario de vuelta al circuito, en el que destacan los dos torneos de Grand Slam que quedan en 2020. La noticia fue celebrada por múltiples tenistas que no forman parte de la élite, y a ellos se unió 'Nole', sin tocar el tema de los ingresos, que ha sacudido a la mayoría.

"Al final del día, eso es lo que hacemos. Como jugadores profesionales, amamos el deporte y somos apasionados de él. Extrañamos competir y viajar, estar en el tour", apuntó.

Cuestionado por Tennis Channel sobre su inicial negativa y con respecto a su asistencia al US Open, el número uno del mundo aseguró que basó su crítica en "el hecho de que EEUU atravesaba tiempos difíciles por el coronavirus", y dejó la puerta abierta a presentarse en Flushing Meadows para luchar por su décimo octavo 'grande'.

"Me encantaría ir. Es probable que haya un mejor escenario y que todas esas medidas se relajen un poco, así que esperaré y veré cómo va todo. Ahora mismo, no puedo decir sí o no", comentó.

Una de las condiciones que habían molestado al jugador de 33 años de edad era la de viajar a Nueva York con un solo acompañante, pero la organización del torneo ya rectificó, con un protocolo de control que no pondrá en jaque a quienes, como Djokovic, cuentan con un amplio equipo multidisciplinario.