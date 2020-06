Este jueves el comisionado de la NBA, Adam Silver entregará a la junta de gobernadores, un plan para retomar la temporada con 22 equipos peleando por lugares en postemporada en las instalaciones de Disney, Orlando.

Mientras se aprueba la medida, varios jugadores de los Wizards de Washington tomaron los entrenamientos voluntarios en las instalaciones del equipo.



“¡Nuestros muchachos están de vuelta en el Wizards MedStar Performance Center, participando en entrenamientos voluntarios individuales!. Estamos siguiendo todas las pautas establecidas por la NBA”, publicó el equipo en su cuenta de Twitter @WashWizards.



Para utilizar la sala de pesas, los basquetbolistas deben usar de manera obligatoria guantes y tapabocas, como una de las pautas establecidas por la NBA.

Lee también: Gobierno japonés considera Juegos Olímpicos con aforos reducidos



Los Wizards serían parte de los 22 equipos invitados a retomar la temporada al estar en la pelea por el octavo puesto del Este.

Our guys are back in the Wizards MedStar Performance Center, participating in individual voluntary workouts!

We are following all guidelines set forth by the NBA. pic.twitter.com/87q9UdKJaV

— Washington Wizards (@WashWizards) June 4, 2020