De poco sirve impulsar campañas de solidaridad en redes sociales si no se trasladan a acciones en el día a día, y así lo ha entendido el legendario Shaquille O'Neal.

El exbasquetbolista fue captado en la escena de un accidente automovilístico en el que no tuvo algo que ver; simplemente, se detuvo a ayudar.

Quien fuera cuatro veces campeón de la NBA conducía por una interestatal de Florida, entidad en la que reside, cuando notó que una mujer acababa de sufrir un percance debido a un neumático reventado.

Según varios reportes, Shaq pidió ayuda a las autoridades y se mantuvo en el sitio hasta que llegaron, no sin asegurarse de que cumplieran con su trabajo. Es conocido que el expivote ha voluntariado con la policía estadounidense y suele apoyar cuando se le requiere.

Al ver el video, varios usuarios recordaron a su mítico excompañero en los Lakers: Kobe Bryant, fallecido en enero y quien también fuera reconocido por auxiliar a personas tras un accidente vial.

Shaq helping a woman on the side of the road after she was in an accident confirms he is a superhero. pic.twitter.com/jwyI6SUov1

— Barstool Sports (@barstoolsports) July 14, 2020