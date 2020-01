El efecto que produce Luka Doncic entre los aficionados cada vez es mayor.

Este jueves, previo al juego entre los Mavericks y Nets, un niño llevó una cartulina con el siguiente mensaje: “Mi doctor dice que ver a Luka ayuda a mi epilepsia. Nueve meses sin convulsiones”.

El asistente de los Mavs, Darrell Armstrong, vio el mensaje del pequeño aficionado y decidió cumplirle el sueño de conocer a la figura del equipo de Dallas.

Leer también: ¿Quién fue David Stern, excomisionado de la NBA que falleció?

“¿De verdad voy a conocer a Luka?”, decía el niño cuando se dirigía hacia Doncic, quien entrenaba para el partido. Finalmente, pudo saludar a su ídolo y tomarse una fotografía con él.

@dallasmavs assistant coach Darrell Armstrong spots a boy holding a sign in the crowd about being seizure-free and helps a young fan meet @luka7doncic. “I’m actually going to meet Luka?” the boys says. #MFFL #Mavs #thisiswhyweplay @NBA #LukaMagic #lukadoncic pic.twitter.com/wVpPZFhQnV

— Dorothy J. Gentry (@DorothyJGentry) January 3, 2020