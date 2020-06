Aquí hay algo de lo que les espera a los jugadores de la NBA que irán a Disney el próximo mes: salas de juegos, acceso al campo de golf, cabañas para combatir el calor de una chimenea, áreas de pesca, bolos, recorridos entre bastidores y servicios de salón. Suena como vacaciones pero..

La NBA describió planes muy específicos para los jugadores y los equipos para el reinicio de la temporada el 31 de julio y lo hizo en un memo junto a un manual, ambos obtenidos por The Associated Press. Dado que la seguridad es de suma importancia durante la pandemia de coronavirus, se les dijo a los jugadores que se realizarán pruebas regularmente, pero no con los hisopos nasales profundos, y que deben cumplir con estrictas políticas de distanciamiento físico y uso de máscaras.

La liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto han estado trabajando en los términos de cómo funcionará el reinicio durante semanas, mientras buscan constantemente el asesoramiento de expertos médicos, incluido el Dr. Anthony Fauci, quizás el médico más conocido en Estados Unidos en lo que respecta a la batalla contra COVID-19.

"Mi confianza, no existía al comienzo de este virus porque estaba muy asustado", dijo a AP el director ejecutivo del sindicato, Michele Roberts. "Ahora que viví, respiré y sufrí durante horas y horas entendiendo el virus, escuchando a nuestros expertos y comparando diferentes protocolos alternativos, ni siquiera puedo pensar en otra cosa que podamos hacer, salvo sellar herméticamente a los jugadores, los mantendría a salvo ".

Los jugadores deben informar a sus equipos antes del 24 de junio si tienen la intención de jugar o no, según un memorando enviado a los miembros de la NBPA. El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha dicho que si un jugador no se siente cómodo jugando en Disney, ya sea por razones de salud o por causas sociales que enfrenta el país en este momento, tiene la posibilidad de no viajar y no ser multado con la pérdida de salario.

La mayoría de los equipos llegarán a Florida el 7, 8 o 9 de julio. Una persona con conocimiento de la situación dijo que el actual campeón Raptors, el único equipo de la NBA con sede fuera de los Estados Unidos, podrá reunirse para algunos entrenamientos previos al campamento, bajo pautas estrictas que otros equipos seguirán en sus propias ciudades, antes de esa fecha de llegada. Es probable que los Raptors entrenen en algún lugar de Florida, dijo la persona que habló con AP bajo condición de anonimato.

Para los Raptors, ha sido un área de preocupación en gran parte debido a las regulaciones actuales del gobierno canadiense que exigen una cuarentena de 14 días para las personas que regresan a Canadá. Algunos jugadores de los Raptors están en Toronto en este momento; algunos están en los Estados Unidos

Nadie en el campus de Disney de la NBA, que se ha descrito como una burbuja, se le permitirá entrar en el dormitorio de otra persona. La NBA también les dijo a los jugadores y equipos que trabajará con una o más compañías de atención médica externas para proporcionar una clínica médica con capacidad de rayos X y resonancia magnética en el campus.

El plan de la liga también detalla cómo se utilizarán las salas de entrenamiento y las salas de reuniones, los procedimientos para el uso en la cancha de práctica: bloques de tres horas por equipo, todo programado, con una hora abierta entre sesiones para limpiar y desinfectar, e incluso cómo el equipo y la ropa del jugador será manejada.

También aborda el problema polarizador de cómo la liga y sus jugadores podrán abordar la injusticia social y la desigualdad racial, dos problemas de importancia constante, particularmente ahora en todo el país.

La NBA dijo que sería "un objetivo central del reinicio de nuestra temporada" llamar la atención y lo que llamó "acción sostenida a los problemas de injusticia social, incluida la lucha contra el racismo sistémico, la expansión de las oportunidades educativas y económicas en toda la comunidad negra, la promulgación de policías significativas y reforma de la justicia penal y promoción de un mayor compromiso cívico ".

La liga dijo que sigue en conversaciones con la NBPA cuál es la mejor manera de lograrlo. Algunos jugadores de la NBA, como el miembro de la junta ejecutiva de la NBPA Kyrie Irving de Nets y el centro de Lakers Dwight Howard, han sugerido que jugar podría alejar al movimiento para impulsar un cambio inmediato y dramático en asuntos raciales en el país.

Roberts elogió la voluntad de Silver de trabajar con jugadores que podrían sentirse incómodos al reiniciar la temporada. "El hecho de que nuestros jugadores tengan la opción de no jugar, creo que dice mucho sobre la capacidad del comisionado para apreciar cuán importante es este problema, no solo para los jugadores afroamericanos sino para todos nuestros miembros", dijo Roberts. "No ha habido ni una pizca de escepticismo sobre la sinceridad de los sentimientos de los jugadores sobre esto".

La NBA está planeando juegos en tres arenas durante la parte inicial del reinicio, en la que cada uno de los 22 equipos que irán al complejo ESPN Wide World of Sports jugará ocho juegos antes de que comiencen los playoffs. Los equipos se alojarán en tres hoteles, con entre seis y ocho equipos en cada uno.

Otros planes que tiene la NBA para el reinicio incluyen profesionales de salud mental disponibles para jugadores y entrenadores; servicios de capilla antes del juego, realizados virtualmente; yoga y meditación; tres comidas al día y cuatro comidas en los días de juego; y disponibilidad de restaurante.

Los equipos pueden reunir hasta 35 personas como parte del grupo de operaciones de baloncesto, que incluye jugadores, un alto ejecutivo, un entrenador de atletismo, un entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento, un administrador de equipos y seguridad.