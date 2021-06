El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "felicitó" este jueves a Naomi Osaka, quien se retiró de Roland Garros luego de haberse negado a participar en las conferencias de prensa para preservar su salud mental, y alabó su "valentía de hablar" de este asunto.

"Felicito a @naomiosaka por haber tenido la valentía de hablar de su #salud mental, y en un momento en que el mundo entero tenía los ojos puestos sobre ella", tuiteó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo.

"La salud mental es esencial para nuestro bienestar general, y tenemos todos la responsabilidad de protegerla", añadió.



I congratulate @naomiosaka for having the courage to speak out about her #mentalhealth – and at a time when the world was watching. Mental health is essential to our overall well-being and we all have a responsibility to protect that in whatever way works for us. pic.twitter.com/rqALBaxfRG

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 3, 2021